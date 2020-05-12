«Держать в разряде угроз»: в США предложили ввести санкции против России за «нарушение прав человека»

Американские конгрессмены представили проект резолюции, в которой говорится о «нарушении прав человека в России». Авторы документа призвали освободить «политических заключённых» в РФ, а также осудили якобы преследование журналистов и гражданских активистов. В Совфеде резолюцию назвали очередным вбросом, призванным закрепить в сознании американцев образ России как тоталитарной страны, где не существует никаких свобод. По мнению парламентариев, часть политической элиты в США хочет видеть РФ «в разряде угроз».

Конгрессмены США представили проект резолюции, в которой говорится о «нарушении прав человека в России». Документ размещён на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей.

Авторы резолюции — председатель комитета демократ Элиот Энгел и его заместитель республиканец Майкл Маккол — потребовали немедленно освободить «политических заключённых» в стране, а также выступили с осуждением случаев, когда уголовному преследованию подвергаются журналисты, оппозиционеры, гражданские активисты.

В документе также говорится, что Российская Федерация, как член Организации Объединённых Наций, Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, связана международными обязательствами в отношении прав человека.

Помимо этого, авторы резолюции призвали администрацию Дональда Трампа наложить санкции на «официальных лиц в российском правительстве, несущих ответственность за нарушение прав человека».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT назвал подобную резолюцию очередным вбросом, призванным закрепить в сознании американцев образ России как тоталитарной страны, где не существует никаких свобод.

«Это совершенно неприемлемая попытка вмешательства в наши внутренние дела на стороне той части несистемной оппозиции, которая пытается отстаивать версию о преследовании властями граждан России по политическим мотивам», — отметил он.

«Эта точка зрения существует, мы знаем, кто её лоббирует. И вот сейчас группа американских конгрессменов выступает на стороне этой части российской радикальной и несистемной оппозиции», — уточнил сенатор.

Подобные действия являются абсолютно неприемлемыми для любых зарубежных политиков, добавил Косачёв, указав, что американцы, как обычно, не приводят никаких фактов.

Это не первый раз, когда американская сторона подвергает критике Россию якобы за нарушения прав человека.

В марте Госдеп США в своём ежегодном докладе о соблюдении прав человека в мире раскритиковал Москву за якобы вмешательство в частную жизнь, жестокие условия содержания в тюрьмах, подавление свободы слова и прав на мирные собрания.

РИА Новости

© Максим Блинов

Российский МИД, комментируя доклад, указал США на «двойные стандарты», отметив, что раздел, посвящённый России, составлен на основе русофобских стереотипов. В ведомстве подчеркнули, что американские специалисты традиционно не упомянули о ситуации с правами человека в самих Соединённых Штатах.

«Системные проблемы американского общества только усугубляются. В их числе расизм, дискриминация иммигрантов, разгул ксенофобии и подъём экстремизма, предвзятость правосудия, жестокое обращение с заключёнными в тюрьмах, превышение правоохранительными органами своих полномочий и жестокое обращение с возможными правонарушителями, широкое применение высшей меры наказания, зачастую сопровождающееся предвзятостью, расовой дискриминацией и судебными ошибками, массовая слежка за гражданами, контроль над СМИ», — указали в министерстве.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также высказал мнение, что с заявлениями о нарушении прав человека в России могут выступать противники Трампа, которые «не перестают требовать от него определённых действий».

«Я не знаю, кого можно причислить к политическим заключённым. Тех, кто нарушал летом прошлого года закон о демонстрациях и организовывал беспорядки? Их они пытаются причислить к политическим заключённым? У нас их нет. Мало того, такой свободы слова и свободы печати, особенно в интернете, нет не только в Америке, где всё закручено, но и в большинстве других стран», — заявил он RT.

Комментируя предложение конгрессменов ввести ограничительные меры против российских официальных лиц, депутат отметил, что санкции — основной аргумент политической дискуссии США, что говорит только о слабости внешней политики.

Константин Косачёв, в свою очередь, отметил также, что Дональд Трамп в последнее время выказывает желание развивать отношения с Россией, что не нравится тем американским политикам, которые предпочли бы «держать Россию в разряде угроз для США».

Аналогичной точки зрения придерживается и директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ американист Юрий Рогулёв.

«Мы знаем о том противостоянии, которое происходит между конгрессом США и администрацией. Особенно в палате представителей, где большинство — демократы. И мы видим, что любые, даже робкие, попытки и заявления Трампа о необходимости взаимодействия и сотрудничества с Россией воспринимаются крайне негативно. И сразу же вызывают ответ с целью продемонстрировать, что он «не с теми сотрудничает», — пояснил Рогулёв в беседе с RT.