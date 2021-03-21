Посол прокомментировал отношения России и Великобритании

Отношения между Россией и Великобританией в политической плоскости «практически мертвы», заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы», — цитирует ТАСС слова Келина в интервью британской радиостанции LBC.

По его словам, Британия выбрала в отношении России «враждебный курс».

Он отметил, что британская сторона делает упор на обвинения России в нарушениях прав человека.

Ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Великобритания разделяет беспокойство США по поводу «поведения России».