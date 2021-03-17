Британия разделяет беспокойство США по поводу «поведения России»

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Великобритания разделяет беспокойство США по поводу «поведения России», заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
Британия разделяет беспокойство США по поводу «поведения России»
  • Reuters

«Мы разделяем многие озабоченности, мы стоим плечо к плечу с нашими американскими друзьями», — сказал он на Аспенском форуме, комментируя последние заявления американских властей о России. Его слова приводит РИА Новости.

Рааб также раскритиковал действия России в Сирии и в очередной раз обвинил Москву в причастности к инциденту в Солсбери.

16 марта офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором американское разведывательное сообщество делает выводы, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.

В частности, в документе утверждается, что российские власти якобы распорядились «провести операции по влиянию на президентские выборы» для дискредитации Джо Байдена и Демократической партии. При этом в США заявили, что не увидели «попыток России проникнуть в инфраструктуру выборов».

В Кремле назвали документ безосновательным и бездоказательным. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, документ является очередной порцией лжи и дезинформации.

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