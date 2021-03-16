Разведка США заявила о попытках России повлиять на выборы 2020 года

Американское разведывательное сообщество пришло к выводам, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году. Об этом свидетельствует доклад офиса директора национальной разведки.

«По нашим оценкам, президент Путин и российские власти распорядились провести операции по влиянию на президентские выборы в США в 2020 году, направленные на дискредитацию президента Байдена и Демократической партии», — говорится в документе.

Там также утверждается, что якобы проводимые операции были направлены на поддержку кандидатуры Дональда Трампа.

«В отличие от 2016 года мы не наблюдали попыток России проникнуть в инфраструктуру выборов», — следует из текста.

В ноябре 2020 года в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что не увидели подтверждённых данных о попытках влияния на президентские выборы из-за границы.