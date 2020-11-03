МВБ США не фиксирует случаев влияния на выборы президента из-за рубежа
- Reuters
«Наша предназначенная для проведения выборов инфраструктура устойчива. Мы не располагаем свидетельствами, что какое-либо иностранное лицо добилось успеха в стремлении скомпрометировать сами выборы или повлиять на голоса, отданные на нынешних выборах», — цитирует его в ходе брифинга CBS.
Ранее Вулф заявил о минимизации угрозы «вмешательства» России и Ирана в американские выборы.
В конце октября директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что «Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.