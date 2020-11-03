МВБ США не фиксирует случаев влияния на выборы президента из-за рубежа

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В Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США не видят подтверждённых данных о попытках влияния на президентские выборы из-за границы, заявил исполняющий обязанности главы американского ведомства Чед Вулф.
МВБ США не фиксирует случаев влияния на выборы президента из-за рубежа
  • Reuters

«Наша предназначенная для проведения выборов инфраструктура устойчива. Мы не располагаем свидетельствами, что какое-либо иностранное лицо добилось успеха в стремлении скомпрометировать сами выборы или повлиять на голоса, отданные на нынешних выборах», — цитирует его в ходе брифинга CBS.

Ранее Вулф заявил о минимизации угрозы «вмешательства» России и Ирана в американские выборы.

В конце октября директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что «Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей».

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.

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