В США заявили, что Россия получила данные о регистрации избирателей

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Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что «Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей».
В США заявили, что Россия получила данные о регистрации избирателей
  • © REUTERS/Gabriela Bhaskar

«Мы определили, что два зарубежных действующих лица — Иран и Россия — предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение в связи с нашими выборами... Мы подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей», — цитирует РИА Новости Рэтклиффа.

Он добавил, что «эти данные могут использоваться иностранными действующими лицами, чтобы пытаться сообщать зарегистрированным избирателям информацию, которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос и подорвет ваше доверие к нашим выборам».

В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва «предвидит и уже ощущает» новую волну обвинений во «вмешательстве» в американские выборы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчёркивал, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.

Также в конце сентября российский лидер Владимир Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе избирательные процессы.

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