Российский лидер Владимир Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе избирательные процессы.

Такой пункт содержится в опубликованном Кремлём заявлении президента «о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».

В нём Путин называет вызовом современности «риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере».

По его словам, особая ответственность за её предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности, в связи с чем Россия обращается к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

«Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов», — говорится в одном из пунктов заявления.

Кроме того, Путин отмечает необходимость для России и США поддерживать каналы связи по уменьшению ядерной опасности и IT-опасности.

Также в заявлении говорится о предложении разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о «предотвращении инцидентов в информационном пространстве».

В феврале Путин отмечал, что мощность информационного оружия будет только возрастать.