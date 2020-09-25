Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства

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Российский лидер Владимир Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе избирательные процессы.
Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Такой пункт содержится в опубликованном Кремлём заявлении президента «о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».

В нём Путин называет вызовом современности «риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере».

По его словам, особая ответственность за её предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности, в связи с чем Россия обращается к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

«Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов», — говорится в одном из пунктов заявления.

Кроме того, Путин отмечает необходимость для России и США поддерживать каналы связи по уменьшению ядерной опасности и IT-опасности.

Также в заявлении говорится о предложении разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о «предотвращении инцидентов в информационном пространстве».

В феврале Путин отмечал, что мощность информационного оружия будет только возрастать.

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