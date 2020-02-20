Путин предупредил о нарастании мощи «информационного оружия»

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Мощность информационного оружия будет только возрастать, необходимо с опережением настроить работу. Об этом на заседании коллегии ФСБ заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин предупредил о нарастании мощи «информационного оружия»
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

По словам президента, в последние годы отмечается рост угроз в сфере информационной безопасности.

Он напомнил, что на предыдущих заседаниях поднимались вопросы «об участившихся случаях масштабных и скоординированных кибератак». 

«Сейчас в ряде стран уже созданы специальные центры для проведения таких акций. Разрабатываются стратегии превентивного применения киберсредств. По мере бурного развития цифровых технологий мощность такого информационного оружия, безусловно, будет только нарастать. Нам нужно это не просто учитывать, а соответствующим образом с опережением строить свою работу по защите интересов России», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что в 2020 году в России появится ресурс для обращений граждан и организаций в органы власти по вопросам киберугроз.

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