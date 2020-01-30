В России появится ресурс для обращений граждан по вопросам киберугроз

Короткая ссылка
В 2020 году в России появится ресурс для обращений граждан и организаций в органы власти по вопросам киберугроз. Об этом заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
В России появится ресурс для обращений граждан по вопросам киберугроз
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2020 году планируется создание специализированного ресурса, предназначенного для взаимодействия граждан и организаций с уполномоченными органами в целях оперативной передачи данных о признаках противоправных действий в области информационных технологий, компьютерного мошенничества, навязанных услуг операторов связи, фишинговых схем», — сказал он.

По его словам, также планируется создать общедоступный антивирусный мультисканер для проверки файлов на наличие признаков вредоносной активности, опытная эксплуатация которого начнётся в 2021 году.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что ущерб, нанесённый российской экономике кибератаками в 2020 году, может составить 3,5—3,6 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить