В России появится ресурс для обращений граждан по вопросам киберугроз

В 2020 году в России появится ресурс для обращений граждан и организаций в органы власти по вопросам киберугроз. Об этом заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2020 году планируется создание специализированного ресурса, предназначенного для взаимодействия граждан и организаций с уполномоченными органами в целях оперативной передачи данных о признаках противоправных действий в области информационных технологий, компьютерного мошенничества, навязанных услуг операторов связи, фишинговых схем», — сказал он.

По его словам, также планируется создать общедоступный антивирусный мультисканер для проверки файлов на наличие признаков вредоносной активности, опытная эксплуатация которого начнётся в 2021 году.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что ущерб, нанесённый российской экономике кибератаками в 2020 году, может составить 3,5—3,6 трлн рублей.