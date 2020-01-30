В России появится ресурс для обращений граждан по вопросам киберугроз
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В 2020 году планируется создание специализированного ресурса, предназначенного для взаимодействия граждан и организаций с уполномоченными органами в целях оперативной передачи данных о признаках противоправных действий в области информационных технологий, компьютерного мошенничества, навязанных услуг операторов связи, фишинговых схем», — сказал он.
По его словам, также планируется создать общедоступный антивирусный мультисканер для проверки файлов на наличие признаков вредоносной активности, опытная эксплуатация которого начнётся в 2021 году.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что ущерб, нанесённый российской экономике кибератаками в 2020 году, может составить 3,5—3,6 трлн рублей.