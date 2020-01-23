Эксперты назвали самую распространённую угрозу для пользователей macOS в 2019 году

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Специалисты назвали самую распространённую угрозу для пользователей macOS в 2019 году. Это троянец под видом популярного программного обеспечения — Shlayer.
Эксперты назвали самую распространённую угрозу для пользователей macOS в 2019 году
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

По оценке специалистов, каждый восьмой российский пользователь macOS чуть не установил вредоносную программу под видом обновлений для Adobe Flash Player.

Чаще всего вирус пытался проникнуть на гаджеты с сайтов, которые реализуют схему с так называемой рекламной партнёрской программой.

Получить вредоносный софт можно было и на сайтах для просмотра и скачивания фильмов и игр, а также в описаниях к роликам YouTube и в тексте статей «Википедии».

Ранее эксперт Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил сообщения о том, что зарядка смартфона в течение ночи может привести к сокращению срока службы батареи, особенно если это происходит постоянно.

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