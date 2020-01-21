Сбербанк прогнозирует ущерб России от кибератак в несколько триллионов

Ущерб, нанесённый российской экономике кибератаками в 2020 году, может составить 3,5—3,6 трлн рублей. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«По предварительным оценкам, ущерб по текущему году может составить 3,5—3,6 трлн рублей», — приводит ТАСС его слова.

Он рассказал, что в 2019 году такие потери составили около 2,5 трлн рублей.

Ранее Кузнецов заявил, что Сбербанк в начале января подвергся мощнейшей в своей истории DDOS-атаке, которая была отражена.

Как отмечали в МВД России, ущерб от киберпреступлений в стране за январь — сентябрь 2019 года превысил 10 млрд рублей.