В МВД оценили ущерб от киберпреступлений в России в 2019 году

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Ущерб от киберпреступлений в России за январь — сентябрь 2019 года превысил 10 млрд рублей, заявил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Курносенко.
В МВД оценили ущерб от киберпреступлений в России в 2019 году
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«Каждое седьмое преступление совершается с помощью IT-технологий. Размер причинённого материального ущерба уже в сентябре текущего года превысил рубеж в 10 млрд рублей», — сообщил он.

По его словам, наибольшее количество таких преступлений совершено в крупных субъектах.

Динамика прироста преступлений в сфере информационных технологий за три года оценивается в 165%.

В 2017 году их было совершено 66 тыс., в 2018-м — 175 тыс., за девять месяцев 2019-го — более 200 тыс.

Как отметил Курносенко, основной массив составляют различные виды мошенничества. На их долю пришлось около половины всех зарегистрированных преступлений. Число мошенничеств в этой сфере в 2019 году выросло на 40%. Более половины совершается с помощью интернета, более трети — с помощью средств мобильной связи, каждое десятое — с использованием банковских карт.

Ранее руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как не стать жертвой нового способа кражи денег через смартфон.

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