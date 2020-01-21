Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке

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Сбербанк в начале января подвергся мощнейшей в своей истории DDOS-атаке, она была отражена. Об этом рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.
Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке
  • РИА Новости

По его словам, с осени 2019 года банк видел «подготовительные мероприятия» киберпреступников.

«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

Он рассказал, что атака была выполнена с помощью автономных устройств Internet of Things (интернет вещей).

Атака, как указал Кузнецов, была проведена на два ресурса Сбербанка, банк её выдержал в автоматизированном режиме.

«Никаких последствий, безусловно, не было. Мы немедленно заявили об этой атаке в правоохранительные органы и передали им всю необходимую информацию», — добавил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала повысить ответственность за киберпреступления в финансовой сфере.

В апреле 2019 года Кузнецов отмечал увеличение числа DDoS-атак в России примерно в два раза. 

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