Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала повысить ответственность за киберпреступления в финансовой сфере.

На форуме инновационных финансовых технологий Finopolis глава Сбербанка Герман Греф заявил, что за некоторые киберпреступления в России не предусмотрена ответственность или она мягче, чем в США.

«Я абсолютно согласна с уровнем ответственности, потому что киберпреступления — это то, где нужно повышать ответственность и нужна совместная работа с соответствующими органами», — приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Яндекса» выявили и нейтрализовали попытки кибератак на сервисы компании в конце 2018 года, данные пользователей при этом не пострадали.