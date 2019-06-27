В «Яндексе» подтвердили попытки кибератак на сервисы в конце 2018 года

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Сотрудники «Яндекса» выявили и нейтрализовали попытки кибератак на сервисы компании в конце 2018 года, данные пользователей при этом не пострадали. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.
В «Яндексе» подтвердили попытки кибератак на сервисы в конце 2018 года
  • РИА Новости

«Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что ущерба от действия хакеров не было. В частности, они не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов «Яндекса».

При этом уточняется, что хакерам удавалось оставаться незамеченными в течение нескольких недель.

По информации компании, злоумышленники хотели получить доступ к технической информации, позволяющей подтверждать подлинность аккаунтов пользователей.

Ранее в Минюсте России предложили принять глобальную международную конвенцию для расследования киберпреступлений.

1 июня сообщалось, что Рособрнадзор передал в правоохранительные органы материалы по произошедшим хакерским атакам на ресурсы ведомства.

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