В «Яндексе» подтвердили попытки кибератак на сервисы в конце 2018 года

Сотрудники «Яндекса» выявили и нейтрализовали попытки кибератак на сервисы компании в конце 2018 года, данные пользователей при этом не пострадали. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.

«Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что ущерба от действия хакеров не было. В частности, они не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов «Яндекса».

При этом уточняется, что хакерам удавалось оставаться незамеченными в течение нескольких недель.

По информации компании, злоумышленники хотели получить доступ к технической информации, позволяющей подтверждать подлинность аккаунтов пользователей.

Ранее в Минюсте России предложили принять глобальную международную конвенцию для расследования киберпреступлений.

1 июня сообщалось, что Рособрнадзор передал в правоохранительные органы материалы по произошедшим хакерским атакам на ресурсы ведомства.