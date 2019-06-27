В «Яндексе» подтвердили попытки кибератак на сервисы в конце 2018 года
- РИА Новости
«Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале», — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что ущерба от действия хакеров не было. В частности, они не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов «Яндекса».
При этом уточняется, что хакерам удавалось оставаться незамеченными в течение нескольких недель.
По информации компании, злоумышленники хотели получить доступ к технической информации, позволяющей подтверждать подлинность аккаунтов пользователей.
Ранее в Минюсте России предложили принять глобальную международную конвенцию для расследования киберпреступлений.
1 июня сообщалось, что Рособрнадзор передал в правоохранительные органы материалы по произошедшим хакерским атакам на ресурсы ведомства.