Ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам
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«Интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и подведомственных службе организаций в пятницу и субботу подверглись DDoS-атакам», — цитирует сообщение РИА Новости.
Указывается, что атака не помешала обработке результатов ЕГЭ.
«Были задействованы средства противодействия атаке, что позволило сохранить работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей», — заявили в пресс-службе.
По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, ведомство передало подробные материалы об атаке в правоохранительные органы для последующей работы.
В российских школах 27 мая стартовал основной этап ЕГЭ.