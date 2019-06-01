Ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам

Рособрнадзор передал в правоохранительные органы материалы по произошедшим 31 мая и 1 июня хакерским атакам на ресурсы ведомства. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и подведомственных службе организаций в пятницу и субботу подверглись DDoS-атакам», — цитирует сообщение РИА Новости.

Указывается, что атака не помешала обработке результатов ЕГЭ.

«Были задействованы средства противодействия атаке, что позволило сохранить работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей», — заявили в пресс-службе.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, ведомство передало подробные материалы об атаке в правоохранительные органы для последующей работы.

В российских школах 27 мая стартовал основной этап ЕГЭ.