В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Как уточнили в ведомстве, основной период ЕГЭ-2019 27 мая открывают экзамены по географии и литературе.

Большая часть детей будут сдавать экзамены в основной период — с конца мая до начала июля. Для участия в сдаче ЕГЭ зарегистрировано около 750 тыс. человек, из них 662 тыс. — выпускники этого года.

Ранее стало известно расписание государственной итоговой аттестации 2019 года — ЕГЭ и ОГЭ. Об этом информировал Пятый канал.

В частности, сообщалось, что ЕГЭ по математике запланирован на 29 мая, по русскому языку — на 3 июня.