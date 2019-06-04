«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

Исполнение требования законодательства о предоставлении спецслужбам необходимой информации в рамках так называемого пакета Яровой возможно без нарушения прав пользователей, заявили в пресс-службе «Яндекса».

«Закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к «Яндексу», но и ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории России, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отметили в компании, в законе говорится о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений, но из этого не следует требование передать ключи для расшифровки всего трафика.

В пресс-службе подчеркнули, что полностью разделяют цель закона, состоящую в соблюдении интересов безопасности, но считают возможным исполнять его без нарушения приватности.

Ранее РБК сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», однако получила отказ.

В Кремле не стали комментировать эти сообщения, переадресовав их Федеральной службе безопасности.