«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
- РИА Новости
«Закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к «Яндексу», но и ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории России, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети», — приводит Интерфакс сообщение.
Как отметили в компании, в законе говорится о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений, но из этого не следует требование передать ключи для расшифровки всего трафика.
В пресс-службе подчеркнули, что полностью разделяют цель закона, состоящую в соблюдении интересов безопасности, но считают возможным исполнять его без нарушения приватности.
Ранее РБК сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», однако получила отказ.
В Кремле не стали комментировать эти сообщения, переадресовав их Федеральной службе безопасности.