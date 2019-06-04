Эксперт оценил данные о запросе ФСБ ключей шифрования у «Яндекса»

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Компания «Яндекс» может выборочно передавать Федеральной службе безопасности данные пользователей, считает руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц.
Эксперт оценил данные о запросе ФСБ ключей шифрования у «Яндекса»
  • РИА Новости

«Никто никого блокировать не будет. Просто теперь это повод для диалога ФСБ и представителей сервисов. Когда что-то очень серьёзное, «Яндекс» будет идти навстречу, когда можно обойтись — будет нивелировать подобные сообщения», — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, «Яндекс» может согласиться выдавать информацию, но только точечно.

Технически, в отличие от Telegram, «Яндекс» такую возможность имеет, добавил Лифшиц.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», однако получила отказ, поскольку это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы. 

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