Эксперт оценил данные о запросе ФСБ ключей шифрования у «Яндекса»
- РИА Новости
«Никто никого блокировать не будет. Просто теперь это повод для диалога ФСБ и представителей сервисов. Когда что-то очень серьёзное, «Яндекс» будет идти навстречу, когда можно обойтись — будет нивелировать подобные сообщения», — цитирует эксперта РИА Новости.
По его словам, «Яндекс» может согласиться выдавать информацию, но только точечно.
Технически, в отличие от Telegram, «Яндекс» такую возможность имеет, добавил Лифшиц.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», однако получила отказ, поскольку это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы.