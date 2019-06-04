Эксперт оценил данные о запросе ФСБ ключей шифрования у «Яндекса»

Компания «Яндекс» может выборочно передавать Федеральной службе безопасности данные пользователей, считает руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц.

«Никто никого блокировать не будет. Просто теперь это повод для диалога ФСБ и представителей сервисов. Когда что-то очень серьёзное, «Яндекс» будет идти навстречу, когда можно обойтись — будет нивелировать подобные сообщения», — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, «Яндекс» может согласиться выдавать информацию, но только точечно.

Технически, в отличие от Telegram, «Яндекс» такую возможность имеет, добавил Лифшиц.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», однако получила отказ, поскольку это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы.