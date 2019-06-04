В Кремле переадресовали ФСБ вопрос о ключах шифрования «Яндекса»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что ФСБ запросила ключи шифрования у «Яндекса». Он подчеркнул, что вопрос находится вне компетенции администрации президента.
В Кремле переадресовали ФСБ вопрос о ключах шифрования «Яндекса»
  • РИА Новости

«Это не тема Кремля всё-таки, нужно интересоваться в Федеральной службе безопасности или в правительстве», — приводит ТАСС его слова.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, передавали, что ФСБ несколько месяцев назад запросила у «Яндекса» доступ к ключам для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», однако был получен отказ.

Уточняется, что указанные сервисы находятся в реестре организаторов распространения информации, то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Член экспертного совета комитета Государственной думы по информационной политике Евгений Лифшиц, комментируя эти сообщения, указал, что «Яндекс» может выборочно передавать ФСБ данные пользователей. 

По его словам, о блокировке речь не идёт, это «повод для диалога ФСБ и представителей сервисов». 

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