В Сбербанке заявили о росте числа DDoS-атак в России в два раза

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что количество DDoS-атак в России в последнее время возросло примерно в два раза.

«У нас количество DDoS-атак сегодня увеличивается, увеличивается примерно в два раза», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящее время «достаточно часто» фиксируются крупные атаки. Кузнецов отметил, что «продолжительность и качество» этих атак изменились.

«То есть атаки происходят до 30 минут, это достаточно много», — отметил он.

В марте посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия зафиксировала 3 млн кибератак на свои IP-адреса из США.