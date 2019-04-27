В Сбербанке заявили о росте числа DDoS-атак в России в два раза

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Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что количество DDoS-атак в России в последнее время возросло примерно в два раза. 
В Сбербанке заявили о росте числа DDoS-атак в России в два раза
  • РИА Новости

«У нас количество DDoS-атак сегодня увеличивается, увеличивается примерно в два раза», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящее время «достаточно часто» фиксируются крупные атаки. Кузнецов отметил, что «продолжительность и качество» этих атак изменились.

«То есть атаки происходят до 30 минут, это достаточно много», — отметил он.

В марте посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия зафиксировала 3 млн кибератак на свои IP-адреса из США.

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