В Сбербанке заявили о росте числа DDoS-атак в России в два раза
- РИА Новости
«У нас количество DDoS-атак сегодня увеличивается, увеличивается примерно в два раза», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в настоящее время «достаточно часто» фиксируются крупные атаки. Кузнецов отметил, что «продолжительность и качество» этих атак изменились.
«То есть атаки происходят до 30 минут, это достаточно много», — отметил он.
В марте посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия зафиксировала 3 млн кибератак на свои IP-адреса из США.