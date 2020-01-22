Специалисты прогнозируют увеличение частоты DDoS-атак в 2020 году

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Количество и мощность DDoS-атак в 2020 году вырастет из-за внедрения технологии 5G. Об этом сообщил руководитель департамента системных решений фирмы по кибербезопасности Group-IB Антон Фишман.
Специалисты прогнозируют увеличение частоты DDoS-атак в 2020 году
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«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — приводит РИА Новости его слова. 

Фишман заявил, что пользователи беспечно относятся к безопасности своих девайсов.

По его словам, DDoS-атака может быть использована как отвлекающий манёвр при совершении киберпреступлений (хищения денег из банка или вывода из строя сервиса или услуги).

Ранее Сбербанк сообщил об отражении мощнейшей в своей истории DDOS-атаки в начале января. 

По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, ущерб, нанесённый российской экономике кибератаками в 2020 году, может составить 3,5—3,6 трлн рублей.

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