Специалисты прогнозируют увеличение частоты DDoS-атак в 2020 году
- globallookpress.com
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — приводит РИА Новости его слова.
Фишман заявил, что пользователи беспечно относятся к безопасности своих девайсов.
По его словам, DDoS-атака может быть использована как отвлекающий манёвр при совершении киберпреступлений (хищения денег из банка или вывода из строя сервиса или услуги).
Ранее Сбербанк сообщил об отражении мощнейшей в своей истории DDOS-атаки в начале января.
По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, ущерб, нанесённый российской экономике кибератаками в 2020 году, может составить 3,5—3,6 трлн рублей.