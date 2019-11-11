Патрушев: использование Западом IT-технологий в военных целях опасно

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что использование странами Запада информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях для подрыва суверенитета других стран представляет особую опасность.
Патрушев: использование Западом IT-технологий в военных целях опасно
  • РИА Новости

«Особую опасность представляет собой взятая Западом линия на использование информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях, для осуществления враждебных действий, направленных на подрыв суверенитета отдельно взятых государств», — написал он в статье в «Российской газете».

Патрушев отметил, что такой подход «сохранения мира силой» предусмотрен в Вооружённых силах США. По его словам, американские военные готовы к применению «всех имеющихся средств вооружённой борьбы в ответ на компьютерные атаки в отношении информационной инфраструктуры США».

В августе в Совбезе России заявили, что США используют тактику «выдавливания» конкурентов с IT-рынка под предлогом обеспечения кибербезопасности.

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