В Совбезе России рассказали о концепции США «выяви и пристыди»

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Заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов в интервью «Российской газете» заявил, что целью надуманных обвинений в кибератаках со стороны США является желание легализовать военные операции против «неудобных стран», вплоть до применения ядерного оружия.
В Совбезе России рассказали о концепции США «выяви и пристыди»
  • РИА Новости

«Для придания хоть какой-то легитимности надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию — «выяви и пристыди» (name and shame)», — заявил Храмов.

По его словам, США настаивают, что группа государств в одностороннем порядке может выносить вердикт виновности в совершении кибератаки, считая, что доказательством может быть совместное определение «источника атаки».

Он предположил, что главным фактором в определении виновного может быть политический контекст, а аргументом — тезис «с высокой вероятностью» (highly likely). По словам Храмова, они «не хотят слышать никаких доводов, показывающих их неправоту».

«Цель ясна — легализовать возможность проведения не только информационных, но и военных операций против «неудобных» государств, вплоть до применения ядерных арсеналов», — заявил Храмов.

В июне США отказали России в публикации переписки по взлому сервера Демпартии.

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