В Совбезе России рассказали о концепции США «выяви и пристыди»
- РИА Новости
«Для придания хоть какой-то легитимности надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию — «выяви и пристыди» (name and shame)», — заявил Храмов.
По его словам, США настаивают, что группа государств в одностороннем порядке может выносить вердикт виновности в совершении кибератаки, считая, что доказательством может быть совместное определение «источника атаки».
Он предположил, что главным фактором в определении виновного может быть политический контекст, а аргументом — тезис «с высокой вероятностью» (highly likely). По словам Храмова, они «не хотят слышать никаких доводов, показывающих их неправоту».
«Цель ясна — легализовать возможность проведения не только информационных, но и военных операций против «неудобных» государств, вплоть до применения ядерных арсеналов», — заявил Храмов.
В июне США отказали России в публикации переписки по взлому сервера Демпартии.