США отказали России в публикации переписки по взлому сервера Демпартии

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В центре кибербезопасности России заявили об отказе Госдепа США публиковать переписку по вопросу взлома сервера Демократической партии.
США отказали России в публикации переписки по взлому сервера Демпартии
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Россия была вынуждена официально предложить американским властям опубликовать переписку по данному вопросу. Госдеп США ответил отказом, пояснив это необходимостью соблюдения договорённостей о конфиденциальности информационного обмена. Но фактически именно американская сторона их нарушает», — сказал замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Он также подчеркнул, что американская сторона грубо искажает содержание данной переписки.

В январе 2019 года Демократическая партия США в судебном иске против России заявила, что российская сторона якобы пыталась взломать серверы национального комитета партии в ходе промежуточных выборов в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Москва с согласия Вашингтона готова опубликовать переписку с американской стороной по вопросу «вмешательства» в президентские выборы в США.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территориях иностранных государств.

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