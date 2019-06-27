США отказали России в публикации переписки по взлому сервера Демпартии
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Россия была вынуждена официально предложить американским властям опубликовать переписку по данному вопросу. Госдеп США ответил отказом, пояснив это необходимостью соблюдения договорённостей о конфиденциальности информационного обмена. Но фактически именно американская сторона их нарушает», — сказал замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
Он также подчеркнул, что американская сторона грубо искажает содержание данной переписки.
В январе 2019 года Демократическая партия США в судебном иске против России заявила, что российская сторона якобы пыталась взломать серверы национального комитета партии в ходе промежуточных выборов в ноябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что Москва с согласия Вашингтона готова опубликовать переписку с американской стороной по вопросу «вмешательства» в президентские выборы в США.
Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территориях иностранных государств.