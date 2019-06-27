США отказали России в публикации переписки по взлому сервера Демпартии

В центре кибербезопасности России заявили об отказе Госдепа США публиковать переписку по вопросу взлома сервера Демократической партии.

Об этом сообщает ТАСС.

«Россия была вынуждена официально предложить американским властям опубликовать переписку по данному вопросу. Госдеп США ответил отказом, пояснив это необходимостью соблюдения договорённостей о конфиденциальности информационного обмена. Но фактически именно американская сторона их нарушает», — сказал замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Он также подчеркнул, что американская сторона грубо искажает содержание данной переписки.

В январе 2019 года Демократическая партия США в судебном иске против России заявила, что российская сторона якобы пыталась взломать серверы национального комитета партии в ходе промежуточных выборов в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Москва с согласия Вашингтона готова опубликовать переписку с американской стороной по вопросу «вмешательства» в президентские выборы в США.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территориях иностранных государств.