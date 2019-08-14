В Совбезе России заявили о «выдавливании» США конкурентов с IT-рынка

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью «Российской газете» отметил, что США используют тактику «выдавливания» конкурентов с IT-рынка под предлогом обеспечения кибербезопасности.
В Совбезе России заявили о «выдавливании» США конкурентов с IT-рынка
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«Сейчас, к сожалению, мы видим, как под предлогом борьбы с уязвимостями и «закладками» в IT-продуктах осуществляется откровенное «выдавливание» с рынка конкурентов», — рассказал Храмов.

Одним из ярких примеров подобных действий, по его словам, стали экономические санкции США против китайской телекоммуникационной компании Huawei и российской «Лаборатории Касперского».

Замсекретаря Совбеза России подчеркнул, что одной из основных проблем в противодействии хакерским атакам остаётся сложность определения источника атаки.

«Решению этой проблемы может способствовать введение ответственности производителей за безопасность своих программных и аппаратных средств», — отметил Храмов.

При этом, по его мнению, в обеспечении информационной безопасности должны участвовать все заинтересованные стороны, включая компании, научное сообщество и общественные организации.

Ранее Храмов объяснил обвинения в кибератаках со стороны США стремлением Вашингтона легализовать военные операции против «неудобных стран».

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