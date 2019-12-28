ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что «за» проголосовали 79 стран, «против» проголосовали 69 стран, 33 страны воздержались.

Уточняется, что соавторами резолюции стало ещё 47 государств.

21 июня замминистра юстиции России Михаил Гальперин в ходе Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованного Сбербанком, заявил о необходимости принятия глобальной международной конвенции, обеспечивающей чёткий юридический канал для расследования киберпреступлений.