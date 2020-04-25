Лавров ожидает новой волны обвинений во «вмешательстве» в США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва «предвидит и уже ощущает» новую волну обвинений во «вмешательстве» в американские выборы. Об этом он сказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров рассказал, что эту тему он поднимал во время недавнего телефонного разговора с государственным секретарём США Майком Помпео.

«Я прямо сказал, что мы предвидим и уже ощущаем новую волну обвинений в том, что мы «будем вмешиваться и в нынешнюю предвыборную кампанию», — приводит слова министра Интерфакс.

В связи с этим он предложил США создать механизм, «который будет уполномочен президентами рассматривать любые вопросы, вызывающие тревогу у той или иной стороны».

По словам Лаврова, данные предложения «остаются на столе».

Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в суд на CNN, обвинив телеканал в ложных утверждениях о том, что американский лидер искал помощи России на выборах 2020 года.