Штаб Трампа подал в суд на CNN за материалы о «российском деле»
- Reuters
Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что штаб Трампа обвиняет CNN в ложных утверждениях о том, что президент США искал помощи России на выборах 2020 года.
Штаб требовал от CNN опровержение публикаций, но в телекомпании не стали этого делать.
25 февраля стало известно, что Дональд Трамп считает сообщения о так называемом российском вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах аферой разведки и представителей Демократической партии.