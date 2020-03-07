Штаб Трампа подал в суд на CNN за материалы о «российском деле»

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Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телеканал CNN за публикации материалов по «российскому делу».
Штаб Трампа подал в суд на CNN за материалы о «российском деле»
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что штаб Трампа обвиняет CNN в ложных утверждениях о том, что президент США искал помощи России на выборах 2020 года.

Штаб требовал от CNN опровержение публикаций, но в телекомпании не стали этого делать.

25 февраля стало известно, что Дональд Трамп считает сообщения о так называемом российском вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах аферой разведки и представителей Демократической партии.

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