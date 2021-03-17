Кремль назвал бездоказательным доклад о «влиянии России» на выборы в США

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В Кремле назвали безосновательным и бездоказательным доклад разведслужб США о якобы попытках России повлиять на исход американских президентских выборов в 2020 году. Как заявили в Москве, такие шаги Вашингтона «вредят и без того больным российско-американским отношениям».
Кремль назвал бездоказательным доклад о «влиянии России» на выборы в США
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным. Он абсолютно безосновательный и бездоказательный», — сказал Песков.

Он предположил, что это можно расценивать как повод поставить на повестку дня вопрос о новых санкциях.

«В целом можно лишь ещё раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы — далеко не качественные — используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, о новых санкциях в отношении нашей страны», — рассказал представитель Кремля.

Такая линия, добавил он, не способствует хоть каким-то усилиям, «проявлению хоть какой-то политической воли» на нормализацию этих отношений, заявил Песков.

16 марта офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором американское разведывательное сообщество делает выводы, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.

В частности, в документе утверждается, что российские власти якобы распорядились «провести операции по влиянию на президентские выборы» для дискредитации Джо Байдена и Демократической партии. При этом в США заявили, что не увидели «попыток России проникнуть в инфраструктуру выборов».

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