Захарова назвала очередной порцией лжи доклад разведки США

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Доклад разведывательных служб США о якобы попытках России повлиять на американские президентские выборы в 2020 году является очередной порцией лжи и дезинформации, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова назвала очередной порцией лжи доклад разведки США
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«Такое впечатление, что подобным документом американские спецслужбы хотят просто оправдать своё существование и те колоссальные бюджеты, которые выделяются на их работу», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова напомнила, что на протяжении нескольких лет из года в год американское разведсообщество «повторяет одно и то же»: что оно обеспокоено возможностью вмешательства, оно констатировало якобы имеющееся или якобы планирующееся вмешательство.

«За такие деньги, которые платит американский налогоплательщик, они должны были давно уже сказать: «Американцы, спите спокойно, мы вас надёжно охраняем»… Поэтому не принимается этот доклад, потому что это очередная порция лжи, дезинформации, фейков», — сказала дипломат.

Она добавила, что американской стороне «пора придумать что-нибудь поинтереснее и посвежее, пореалистичнее».

16 марта офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором американское разведывательное сообщество делает выводы, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.

В частности, в документе утверждается, что российские власти якобы распорядились «провести операции по влиянию на президентские выборы» для дискредитации Джо Байдена и Демократической партии. При этом в США заявили, что не увидели «попыток России проникнуть в инфраструктуру выборов».

В Кремле назвали документ безосновательным и бездоказательным.

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