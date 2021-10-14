«Поощряет новую холодную войну»: почему Китай обвиняет AUKUS в подрыве Договора о нераспространении ядерного оружия

Формирование альянса AUKUS поощряет новую холодную войну и создаёт предпосылки для нарушения положений Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн. По его словам, партнёрство Австралии, Великобритании и США нацелено на создание новой морской гегемонии и наносит ущерб Договору о безъядерной зоне в южной части Тихого океана. Эксперты отмечают, что намерение США передать Австралии в рамках этого альянса технологии для строительства атомных подлодок приведёт к гонке вооружений и наращиванию конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Появление альянса AUKUS, объединяющего США, Великобританию и Австралию, создаёт условия для новой холодной войны, а также нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

«Это поощряет новую холодную войну и побуждает к геополитическим антагонистическим играм. AUKUS несёт только вред. Прежде всего он влечёт за собой риски ядерного распространения, серьёзно нарушает дух Договора о нераспространении ядерного оружия и наносит ущерб Договору о безъядерной зоне в южной части Тихого океана. Он подрывает прогресс на пути к созданию зоны, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии», — заявил дипломат в интервью телеканалу CGTN.

Лэ Юйчэн отметил, что недавний инцидент с американской подводной лодкой в Южно-Китайском море является «тревожным примером» того, как действия США в регионе создают опасность ядерной катастрофы.

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Напомним, что 7 октября ВМС США сообщили о столкновении атомной ударной подводной лодки класса Seawolf USS Connecticut с неизвестным подводным объектом при погружении в международных водах Индо-Тихоокеанского региона.

Американская сторона заявила, что ядерная силовая установка и отсеки USS Connecticut не получили повреждений и сохранили полную работоспособность. Позднее новостной портал института ВМС США со ссылкой на источник в оборонном ведомстве сообщил, что в результате инцидента пострадали 11 моряков. После столкновения подлодка всплыла и направилась к Гуаму.

По словам китайского дипломата, этот случай свидетельствует о том, что действия США угрожают ядерной безопасности в регионе.

«Хотя сообщений о ядерной утечке пока не поступало, вопрос это очень серьёзный. Частые заходы атомных подлодок в Южно-Китайское море несут с собой высокие риски, связанные с ядерным распространением и ядерной безопасностью. В отсутствие правильного подхода это может привести к ядерной катастрофе», — подчеркнул Лэ Юйчэн.

Подрыв стабильности

Комментируя создание AUKUS, Лэ Юйчэн заявил, что оборонное партнёрство англосаксонских стран пытается создать новую морскую гегемонию.

«В то же время цель AUKUS — стремление к морской гегемонии. Он разжигает региональную гонку вооружений, подпитывает склонность к военным рискам и подрывает мир и стабильность в регионе. Китай твёрдо выступает против AUKUS. У стран региона и международного сообщества есть множество оснований противостоять и сопротивляться ему», — отметил заместитель министра иностранных дел КНР.

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Напомним, что лидеры США, Великобритании и Австралии объявили о создании партнёрства AUKUS (названного по первым буквам в наименованиях этих стран на английском языке) 15 сентября. В рамках этого объединения государства планируют углубить военное и военно-техническое сотрудничество, которое отвечает «интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

На фоне создания AUKUS премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что первой инициативой в рамках нового альянса станет создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Он сообщил, что новые АПЛ будут построены в Аделаиде в Южной Австралии при участии США и Великобритании, которые передадут австралийской стороне необходимые технологии.

При этом Моррисон подчеркнул, что Австралия не стремится к обладанию ядерным оружием, а президент Джо Байден, в свою очередь, сказал, что новые подлодки не будут им оснащены.

Стоит отметить, что создание AUKUS спровоцировало дипломатический скандал: Франция отозвала своих послов из США и Австралии. Париж пошёл на такой шаг после того, как Моррисон сообщил, что Канберра отказывается от крупного оборонного контракта с французской Naval Group на поставку 12 подводных лодок класса Attack.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, комментируя ситуацию, напомнил, что США и Великобритания используют санкции, чтобы удержать другие страны от разработки технологий обогащения урана.

«Но с другой стороны — беззастенчиво оснащают Австралию подводными лодками с ядерными силовыми установками», — подчеркнул китайский дипломат.

Непрочный договор

В России также настороженно отнеслись к созданию AUKUS. Владимир Путин, комментируя создание трёхстороннего партнёрства AUKUS, подчеркнул, что создание блоковых объединений подрывает региональную стабильность.

«На мой взгляд, дружить между собой — это хорошо, но дружить против кого-то — это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся», — заявил Путин в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Глава государства также выразил надежду на то, что в связи с появлением AUKUS «ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию», а само объединение не будет привносить какую-то напряжённость в Индо-Тихоокеанский регион.

О потенциальной угрозе, которую AUKUS создаёт для режима ядерного нераспространения, говорил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Уже сейчас очевидным является то, что такое партнёрство не будет способствовать укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия. Создаются потенциальные риски использования ещё одного неядерного государства для развёртывания объектов военной ядерной инфраструктуры ядерных государств», — подчеркнул российский дипломат.

Владимир Ермаков отметил, что строительство атомных подводных лодок неядерным государством — участником ДНЯО напрямую не запрещено договором, но может создать весьма негативный прецедент.

По словам военного эксперта, старшего научного сотрудника НИУ ВШЭ Василия Кашина, передача Австралии технологии для создания ядерных подлодок или реакторов для них технически не нарушает ДНЯО, однако несёт в себе определённые риски.

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«Австралия сама является участником договора Раротонга, который устанавливает зону, свободную от ядерного оружия в Южной части Тихого океана. Однако есть один спорный момент. Дело в том, что на британских и американских подводных атомных лодках в реакторах используется уран с очень большой степенью обогащения. Таким образом, в собственности Австралии будут материалы, которые находятся в высокой степени готовности для создания ядерного оружия», — рассказал эксперт.

Несмотря на то что это не прямое нарушение ДНЯО, подобные действия ведут к обострению стратегической обстановки в регионе, пояснил Василий Кашин.

«Это дополнительный шаг к военной конфронтации с КНР, и он направлен на сдерживание Китая», — подчеркнул политолог.

Василий Кашин отметил, что теперь КНР будет наращивать собственные стратегические возможности, в то время как Канберра получит новые подводные лодки в лучшем случае в следующем десятилетии.

«Они ратифицировали договор, который запрещает им иметь на своей территории ядерное оружие. То есть до тех пор, пока Австралия не изменит внутреннее законодательство, их заявлениям о том, что подлодки не будут им оснащаться, можно доверять. Другое дело, что это долгосрочный проект. Эти лодки встанут в строй в лучшем случае только в середине следующего десятилетия. К этому времени всё может произойти и законодательство может измениться», — заключил эксперт.

Авианосец класса Nimitz ВМС США USS Carl Vinson в Южно-Китайском море

© U.S.Navy/ZUMA Wire/ Legion Media

По мнению заведующего сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергея Луконина, США своими действиями рассчитывают укрепить позиции в Южно-Китайском море. При этом Австралия, присоединившись к новому партнёрству и получая от США технологии строительства атомных подлодок, может поставить себя в неудобное положение.

«Понятное дело, что это антикитайская инициатива. Но возникает вопрос, готова ли Австралия воевать за США в случае возникновения реальных столкновений с Китаем. В этом уверенности нет», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Напомним, что территориальный спор о принадлежности акватории Южно-Китайского моря и находящейся в ней группы Парасельских островов, а также архипелага Спратли является одним из основных источников напряжённости между США и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Американские корабли регулярно проходят мимо спорных островов в рамках операций по поддержанию «свободы навигации». КНР критикует подобные действия, считая их посягательством на свой суверенитет. Кроме того, Пекин неоднократно выражал протесты по поводу военного сотрудничества и совместных учений США и Тайваня.

Как отметил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, позиция Китая по этому вопросу является оправданной и конструктивной.

«Действия США и их союзников в этом регионе в первую очередь направлены против сдерживания военного потенциала и укрепления геополитических позиций Китая. США всё больше раскручивают модели потенциального конфликта в Южно-Китайском море. Исходя из этого передача военных технологий Австралии действительно очень сильно нарушает мировой порядок и тот статус-кво, который существует в сфере глобальной безопасности и статической стабильности», — подчеркнул политолог.

Заявления Китая адресованы не столько США, сколько всему мировому сообществу, добавил Никита Данюк.