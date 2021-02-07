«Продолжает политику конфронтации»: что стоит за риторикой госсекретаря США в адрес Китая

Соединённые Штаты намерены совместно со своими союзниками и партнёрами «привлечь Китай к ответственности за действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в Тайваньском проливе». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи. В ответ представитель КНР подчеркнул, что Пекин будет решительно защищать свои суверенитет, безопасность и интересы развития. Эксперты отмечают, что озвученная Блинкеном позиция свидетельствует о том, что администрация Джо Байдена сохранит курс на сдерживание Китая.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что Вашингтон намерен «привлекать Пекин к ответственности» за действия КНР по ряду направлений. Об этом говорится в сообщении, обнародованном Госдепом.

«Государственный секретарь подтвердил, что Соединённые Штаты будут сотрудничать со своими союзниками и партнёрами в деле защиты наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности в Тайваньском проливе, и подрывающие международную систему, основанную на правилах», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Блинкен заявил, что США «продолжат отстаивать демократические ценности и права человека» в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Также глава Госдепа призвал Пекин присоединиться к международному сообществу и осудить недавний военный переворот в Мьянме.

В ответ Ян Цзечи призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела КНР.

«США должны строго соблюдать принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике. Дела Сянгана (Гонконга. — RT), Синьцзяна и Тибета являются внутренними делами Китая, вмешательство любых внешних сил не допускается. Китай будет решительно защищать свои суверенитет, безопасность и интересы развития», — приводит слова Цзечи информационное агентство «Синьхуа».

Регион напряжённости

Индо-Тихоокеанский регион в последние годы стал зоной противостояния между США и Китаем сразу по нескольким направлениям. Одним из них является Тайвань — власти КНР считают остров неотделимой частью страны и воспринимают любое иностранное присутствие в регионе как посягательство на территориальную целостность Китая.

В свою очередь, США регулярно отправляют военные корабли в Тайваньский пролив и проводят совместные учения с вооружёнными силами острова в рамках так называемых операций по свободе судоходства. При администрации Дональда Трампа количество таких операций достигло пиковых значений — газета The Japan Times отмечает, что в 2020 году американские боевые корабли заходили в пролив не менее 15 раз.

Американские и австралийские корабли в Южно-Китайском море

Reuters

© Petty Officer 3rd Class Nicholas Huynh / U.S. Navy

Эти операции продолжились и в 2021 году. Так, 4 февраля через Тайваньский пролив прошёл эсминец USS John McCain. Этот проход стал первым при администрации Джо Байдена, отмечается в сообщении на сайте Военно-морского института США (USNI). При этом командование 7-го флота ВМС США подчеркнуло, что подобные действия продолжатся и в будущем.

«Проход эсминца через Тайваньский пролив свидетельствует о приверженности США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Вооружённые силы Соединённых Штатов продолжат осуществлять проход воздушных и морских судов и вести деятельность везде, где это разрешено международным правом», — приводит USNI заявление командования американского флота.

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В свою очередь, Китай заявил, что пристально наблюдал за проходом корабля ВМС США и был готов противостоять любым провокациям.

«Китай продолжит находиться в состоянии повышенной готовности, мы готовы противостоять любым угрозам и провокациям, а также решительно защищать наш национальный суверенитет и территориальную неприкосновенность», — приводит «Синьхуа» слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Кроме вопроса Тайваня, между США и Китаем сохраняется напряжённость из-за территориальных претензий КНР к странами АСЕАН, которые оспаривают принадлежность Парасельских островов и архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Принадлежность Парасельских островов оспаривают между собой Китай, Тайвань и Вьетнам, а на архипелаг Спратли претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Филиппины.

Сами США не являются стороной спора и не претендуют на острова, но активно поддерживают своих региональных партнёров в АСЕАН. Как и в случае с Тайванем, Вашингтон регулярно направляет в Южно-Китайское море корабли ВМС, заявляя о приверженности принципу свободного судоходства в этом районе. Стоит отметить, что эти острова расположены вблизи важных морских транспортных путей, а на их шельфе были обнаружены большие запасы углеводородов.

Проводники сдерживания

Выступая в Госдепартаменте 4 февраля, Джо Байден затронул вопрос отношений США и Китая, назвав Пекин главным конкурентом Вашингтона, который бросает вызов процветанию и безопасности Америки. Байден также добавил, что США воспринимают Китай как нарушителя правил в экономической сфере, но подчеркнул, что Вашингтон готов сотрудничать с КНР, если это будет соответствовать интересам США.

Американские СМИ отмечают, что в администрации Байдена есть эксперты по Азии, которые будут проводить жёсткий внешнеполитический курс в отношении КНР. В частности, телеканал CNBC обратил внимание на то, что должность координатора по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США занял Курт Кэмпбелл, который при Бараке Обаме занимал пост помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона и которому приписывают стратегию «поворота к Азии». Но сейчас риторика бывшего помощника изменилась.

Президент США Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque

В своей статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной в середине января, Кэмпбелл отметил, что «сочетание китайской напористости и американской нерешительности привело к нестабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе.

«В настоящий момент Индо-Тихоокеанский регион напоминает довоенную Европу — там нарушается баланс сил, ослабевает порядок, и нет какой-то явной коалиции, которая могла бы решить проблему. Если следующая администрация США хочет сохранить систему функционирования региона, обеспечивающую мир и беспрецедентное процветание, ей необходимо начать с рассмотрения каждой из этих тенденций по очереди», — отмечал чиновник.

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Для противодействия Китаю в регионе в военном плане США нужно отказаться от дорогостоящих и уязвимых авианосцев и больше инвестировать в крылатые и баллистические ракеты и подводные лодки, считает Кэмпбелл. Кроме того, США следует активнее участвовать в региональных саммитах и наращивать сотрудничество со странами региона, подчеркнул он.

В свою очередь, Кэтрин Тай, которую Байден выдвинул на должность торгового представителя США на смену Роберту Лайтхайзеру, озвучила позицию по Китаю.

«Мы сталкиваемся с жёсткой конкуренцией со стороны растущего амбициозного Китая. А экономика Китая регулируется централизованными органами планирования, не подверженными давлению со стороны политического плюрализма, демократических выборов или общественного мнения», — заявила Тай.

Напомним, Дональд Трамп инициировал торговую войну с Китаем из-за слишком большого, по его словам, торгового дефицита. Основным инструментом Вашингтона стало повышение ввозных пошлин на китайские товары. В июле 2018 года власти США установили пошлины в 25% на импорт 818 видов продукции из КНР объёмом $34 млрд в год.

В январе 2020 года США и КНР заключили соглашение о так называемой первой фазе торговой сделки. Согласно договорённостям, за два года Пекин должен увеличить закупку американских товаров на $200 млрд, что, как ожидали в Вашингтоне, существенно уменьшит торговый дисбаланс.

Ранее Джо Байден заявлял, что не собирается отменять тарифы, введённые Трампом в отношении китайских товаров. Однако в конце января пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на вопрос о том, в силе ли, по мнению Байдена, первая фаза торговой сделки США и Китая, ответила, что «в настоящий момент проводится анализ всех решений предыдущей администрации».

Американская авианосная группа в Южно-Китайском море

Reuters

© JMSDF / U.S. Navy

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в разговоре с RT напомнил, что перед президентскими выборами 2020 года в американском экспертном сообществе было немало прогнозов, что в отличие от администрации Трампа, которая вела с Китаем экономическую войну, администрация Байдена поладит с КНР.

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«Однако сейчас ничего подобного не происходит, американское государство продолжает политику конфронтации одновременно с Россией и Китаем. Тем самым США создают идеальные условия для российско-китайского сближения на американской основе», — отметил политолог.

Батюк подчеркнул, что Азиатско-Тихоокеанский регион остаётся одним из наиболее динамично развивающихся экономических регионов планеты.

«Именно по этой причине это важный рынок для США. К тому же там у Штатов имеются важные военно-политические союзы, например отношения с Японией, Южной Кореей, Тайванем, Австралией, Новой Зеландией. Если США по какой-то причине придётся уйти из этого региона, это будет смертельным ударом по их претензиям на глобальное военно-политическое лидерство», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин предположил, что Вашингтон при администрации Байдена будет активнее взаимодействовать со странами АСЕАН для совместных усилий по сдерживанию развития Китая.

«Из заявлений новой администрации уже известно, что её внимание будет обращено на строительство союзов по сдерживанию КНР. Об этих целях ранее заявляла и администрация Трампа, просто у неё были хуже отношения с союзниками. Азиатско-Тихоокеанский регион — главный регион современного мира, где наблюдается экономический рост. Так же как холодная война велась за господство в Европе, нынешнее противостояние ведётся за господство в Азии», — подчеркнул собеседник RT.

По словам эксперта, наиболее острой проблемой во взаимоотношениях США и КНР сейчас является статус Тайваня.

«Эта проблема наиболее опасна в плане вероятности превращения в вооружённый конфликт, поскольку по этому вопросу Китай не может пойти на существенные уступки», — пояснил Кашин.

Он также отметил, что сообщение Белого дома о пересмотре торговых ограничений в отношении Пекина вовсе не означает их отмены или послабления.

«Администрация Байдена начнёт пересмотр введённых ранее мер в отношении КНР, потому что при Трампе многие из них вводились поспешно и наносили ущерб скорее самим США. Но после проведённой инвентаризации Вашингтон продолжит проводить активную санкционную политику в отношении КНР», — заключил политолог.