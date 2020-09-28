«Пострадает не только Китай»: к чему могут привести планы Трампа по преодолению экономической зависимости США от КНР

В ближайшие годы Соединённые Штаты должны превратиться в производственную сверхдержаву и покончить с зависимостью от Китая. С таким обещанием выступил президент США Дональд Трамп на прошедшем в Пенсильвании предвыборном митинге. Действующий глава Белого дома регулярно критикует сложившийся формат торгово-экономических отношений с КНР, который, с его точки зрения, принёс стране миллиардные убытки. В планах республиканца — вернуть с территории азиатского государства производственные мощности. Однако, как прогнозируют эксперты, реализация подобной политики в итоге может негативно отразиться не только на КНР, но и на самой Америке.

Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост президента США пообещал ликвидировать зависимость страны от китайской промышленности.

«За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира и раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая», — сказал Трамп на предвыборном митинге в Мидлтауне (штат Пенсильвания).

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Глава Белого дома назвал «ужасной вещью» вступление Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году. По его словам, членство в ВТО стало стимулом для бурного промышленного развития КНР. При этом Соединённые Штаты не смогли реализовать свой производственный потенциал, отметил Трамп.

С его точки зрения, развитие американского индустриального сектора позволит создать в стране новые рабочие места.

Также Трамп считает, что с его приходом к власти проблемы занятости населения и развития экономики успешно решались, но многие достижения перечеркнула пандемия коронавируса, в распространении которого он вновь обвинил Пекин.

«У нас были лучшие за всю историю показатели занятости населения, лучшая экономика, лучшая в истории ситуация на рынке ценных бумаг. Хотя сейчас рынок почти на том же уровне. Мы вместе шли к успеху, а потом стали жертвой китайской заразы (COVID-19. — RT). Нам предстоит вернуть Америке былое величие. Снова», — сказал Трамп.

«Мы теряем миллиарды»

Пересмотр торгово-экономических отношений с КНР и повышение занятости населения стали ключевыми тезисами предвыборной риторики Трампа. Действующий президент США исходит из того, что промышленность Соединённых Штатов способна производить достаточно широкий ассортимент товаров, которые сейчас импортируются из Китая.

В августе в интервью телеканалу Fox News Трамп сообщил, что текущий формат торгово-экономических связей с КНР нанёс колоссальный ущерб Соединённым Штатам. Он заявил, что не станет вести дела с Пекином, пока со стороны азиатской державы «не будет должного отношения» к американцам.

Китайские рабочие изготавливают флаги с лозунгом Keep America Great! для нужд избирательной кампании Дональда Трампа

Reuters

© Aly Song

«Ещё ни одна страна не обдирала нас сильнее, чем Китай... Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. От Китая не получаем ничего. Да, поступают к нам определённые товары, которые мы и сами могли бы производить... (но. — RT) мы не получаем ничего. Только денег лишаемся», — подчеркнул Трамп.

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При этом он уверен, что возможный приход в Белый дом его соперника Джо Байдена обернётся катастрофическим усилением экономической зависимости США от Пекина. Также Трамп напомнил о предостережениях спецслужб страны по поводу якобы существующих у властей КНР замыслов вмешаться в американские выборы на стороне кандидата от Демпартии.

Выступая в конце августа на съезде Республиканской партии, Трамп заявил, что будет добиваться перевода промышленных активов американских компаний из Китая в Соединённые Штаты. Кроме того, в случае победы на выборах за десять месяцев своего второго президентского срока действующий глава государства пообещал создать 10 млн новых рабочих мест.

Эксперты напомнили, что с приходом Трампа в Белый дом торгово-экономические отношения между Вашингтоном и Пекином заметно ухудшились. В 2018 году президент Соединённых Штатов инициировал так называемую торговую войну против КНР с целью поддержки американских производителей.

«Суть в том, что нынешняя администрация стремится помешать развитию наукоёмких отраслей КНР, особенно тех, которые позволяют республике укреплять свои позиции в военной сфере. В общем и целом американцев устроит роль Китая как поставщика продукции массового потребления, но Пекину с учётом его экономических амбиций такой вариант, естественно, не нравится», — пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Основным инструментом Вашингтона в торговой войне стало повышение ввозных пошлин на китайские товары. В июле 2018 года власти США установили пошлины в 25% на импорт 818 видов продукции из КНР объёмом $34 млрд в год.

В августе прошлого года Трамп объявил о повышении действовавших на тот момент пошлин на китайские товары объёмом $250 млрд с 25 до 30%. Однако в сентябре он отложил введение новых тарифов. По словам президента США, таким образом он проявил жест доброй воли и удовлетворил просьбу вице-премьера Государственного совета КНР Лю Хэ.

Дональд Трамп на встрече с вице-премьером Государственного совета КНР Лю Хэ

© Kevin Lamarque/Reuters

В январе 2020 года Соединённые Штаты и КНР заключили соглашение о так называемой первой фазе торговой сделки. Согласно достигнутым договорённостям, в ближайшие два года Пекин должен закупить американские товары на $200 млрд, что, как ожидают в Вашингтоне, существенно уменьшит торговый дисбаланс с Китаем.

«Ничем не оправданная мера»

Трамп неоднократно говорил, что Соединённые Штаты выигрывают торговую войну с КНР, но такую трактовку раскритиковало экспертное сообщество. Так, в середине августа агентство Bloomberg со ссылкой на американских экономистов сообщило, что Пекин не торопится выполнять взятые на себя обязательства по закупкам американских товаров.

По мнению аналитиков, в торговой войне Трамп не добился существенных успехов. Более того, напряжённые экономические отношения с Вашингтоном лишь послужили стимулом для развития высокотехнологичной индустрии КНР и наращивания экспорта промышленной продукции.

Сотрудники предприятия Foxconn Technology Group, где выпускается поставляемая в США продукция Apple

globallookpress.com

© Wang Feng/Xinhua

Примечательно, что множество американских компаний недовольны антикитайскими экономическими инициативами Трампа. По подсчётам агентства Reuters, около 3,5 тыс. предприятий США подали судебные иски, в которых оспаривается законность введения пошлин на продукцию из КНР.

В числе противников принятых главой Белого дома торговых мер — промышленные гиганты Tesla и Ford Motors, крупный ретейлер Target Corp и производитель одежды Ralph Lauren.

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Как полагает Владимир Васильев, антикитайская экономическая политика Трампа как бы преследует благие и вполне разумные цели, связанные с развитием промышленности и увеличением рабочих мест. В то же время анонсированный главой Белого дома курс на возвращение производства из КНР в США может привести к серьёзным негативным последствиям для Соединённых Штатов, говорит эксперт.

«Как минимум часть товаров, которые будут производиться внутри Соединённых Штатов, будут дороже китайских аналогов. Это отразится в том числе на розничных ценах, а значит, и на кошельке рядового американского потребителя. По-настоящему радикальное сокращение импорта из КНР требует структурной перестройки американской экономики, выработки соответствующего долгосрочного плана, но он пока отсутствует», — констатировал Васильев.

Схожей точки зрения придерживается директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. В комментарии RT эксперт заявил, что реализация плана Трампа по массовому переводу производственных мощностей из Китая в США неизбежно обернётся ростом цен на промышленную продукцию.

«Технически то, о чём говорит Трамп, означает полный разрыв экономических отношений с КНР. Конечно же, это будет ничем не оправданная мера. Соединённым Штатам целесообразнее перенести производственные активы из Китая в другие страны — Индию, Бразилию, Аргентину, а не возвращать предприятия на свою территорию. Также Трамп в рамках своей политики мог бы сократить участие китайских инвесторов в американском бизнесе», — рассуждает эксперт.

При этом Алексей Маслов уверен, что продолжение курса, направленного на масштабное сворачивание торгово-экономических отношений с Пекином, в перспективе отрицательно скажется на высокотехнологичной промышленности Соединённых Штатов.