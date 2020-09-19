«Пока нет таких инноваций»: что может стоять за планами Пентагона использовать 5G в военных целях

В Министерстве обороны США намерены задействовать технологию 5G в сфере безопасности и уже объявили тендер на поиск инновационных решений такой задачи. Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства. Ранее Пентагон сообщал, что приступает к созданию собственного прототипа мобильной связи пятого поколения (5G) на авиабазе «Неллис» ВВС США. Тогда речь шла о том, что система будет введена в эксплуатацию к январю 2021 года. Однако эксперты сомневаются, что к обозначенной дате американская сторона добьётся значительных результатов по внедрению 5G в военную сферу. А призыв оборонного ведомства страны к поиску инноваций в этой области аналитики расценивают как один из показателей того, что у Пентагона пока нет соответствующих технологий.

В Пентагоне планируют использовать 5G в военных целях и уже объявили тендер на поиск инновационных решений этой задачи, говорится в пресс-релизе военного ведомства США.

«18 сентября Министерство обороны США объявило среди представителей (телекоммуникационной. — RT) отрасли тендер на разработку информационно-справочной документации о технологии динамического перераспределения частотного диапазона (Dynamic Spectrum Sharing). Основная задача — анализ инновационных решений и технологий для обеспечения совместного использования радиочастотного спектра Министерства обороны с тем, чтобы ускорить процесс распределения диапазона частот и развёртывание сетей 5G», — сообщает американское оборонное ведомство.

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В Пентагоне также заявили о необходимости «обеспечить максимально эффективное и экономичное использование радиочастотного ресурса Министерства обороны для целей подготовки, поддержания боеготовности и сохранения поражающей способности» ВС США.

«Мы надеемся, что наши партнёры из (телеком-. — RT) индустрии выступят с инновационными идеями для решения поставленных в тендере задач, — отметила глава информационного департамента Пентагона Дана Дизи. — В этой крайне высокотехнологичной и конкурентной сфере сотрудничество Министерства обороны и представителей индустрии имеет первостепенное значение. Полученная информация может помочь всей стране и позволит на долгие годы сделать США мировым лидером в области технологий 5G».

В пресс-релизе Пентагона также указывается, что основная цель данного тендера — «предоставить вендорам возможность проанализировать весь используемый Министерством обороны радиочастотный спектр с тем, чтобы получить представление как о потенциальных возможностях, так и о текущих тенденциях в области использования частотного диапазона».

«Данный фронт работ подразумевает оценку всех подходов к распределению радиочастотного спектра, в том числе поиск лучших методов для обеспечения совместного использования диапазона представителями вооружённых сил и гражданскими лицами», — говорится в сообщении оборонного ведомства Соединённых Штатов.

Планы Пентагона

Напомним, в мае американское Министерство обороны сообщало, что приступает к созданию собственного прототипа мобильной связи пятого поколения (5G) на базе Военно-воздушных сил США «Неллис» (штат Невада). Тогда речь шла о том, что эта система будет введена в эксплуатацию к январю 2021 года. Отмечалось также, что «технология 5G имеет особо важное значение для сохранения военных и экономических преимуществ Америки».

Как заявляли в Пентагоне, на военной базе планируют установить передвижные вышки сотовой связи, которые можно будет демонтировать менее чем за час. В сообщении оборонного ведомства также говорилось, что во время тестирования будут использоваться мобильные операционные центры. При этом доступом к сети будут обладать лишь пользователи, которое принимают непосредственное участие в тестировании.

Пентагон

© Joshua Roberts/Reuters

Стоит отметить, что военная база «Неллис» — пятый объект, на котором Пентагон планирует заниматься созданием прототипа сети 5G и последующим тестированием. В данном процессе будут задействованы также авиабаза «Хилл» (штат Юта), военная база «Льюис-Маккорд» (штат Вашингтон), база ВМС в Сан-Диего (штат Калифорния), а также база снабжения Корпуса морской пехоты в Олбани (штат Джорджия).

«В определённой степени лукавство»

Как напомнил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT, Пентагон планирует перевести все свои подразделения и системы управления на технологию 5G.

«Кроме того, Минобороны США хочет, чтобы 5G использовалась в космической инфраструктуре, которая будет насчитывать более 10 тыс. спутников, работающих на частотах этой технологии для обеспечения глобального интернета в интересах Пентагона. Эти спутники будут обладать возможностью в том числе выводить другие подобные объекты из строя», — заявил аналитик.

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Эксперт отметил, что такие планы Минобороны Соединённых Штатов возникли после выводов Исследовательской службы конгресса США о том, что мощностей, которые существуют в комплексах спутниковой связи, передачи данных и навигационных координат, не хватает для нужд армии.

«По этой причине в Пентагоне и начали педалировать тему использования технологии 5G, чтобы повысить скорость обмена данными как минимум в десять раз», — пояснил Леонков.

Однако, по мнению политолога Александра Асафова, у Пентагона «пока нет таких инноваций», которые позволили бы американским военным использовать технологии 5G в своих целях.

«И призыв Минобороны США к представителям телекоммуникационной отрасли помочь ускорить развёртывание сетей 5G — очередное тому подтверждение», — отметил эксперт в разговоре с RT.

При этом вероятность создания Пентагоном прототипа мобильной связи пятого поколения (5G) к январю 2021 года Асафов оценил как «не очень высокую».

Американский военный на базе ВВС США Неллис

© Matthew B. Fredericks/U.S. Air Force/Reuters

«Соединённые Штаты будут вкладывать большое количество ресурсов в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, однако, чтобы дойти до конечного результата по внедрению 5G в работу Пентагона, понадобится гораздо больше времени», — пояснил аналитик.

Но это не мешает американским военным заявлять, что они могут всё завершить в кратчайшие сроки, добавил Асафов.

«Такая информация выдаётся Минобороны США в идеологических целях, чтобы доказать перспективность американского оборонно-промышленного комплекса. Однако это, конечно, в определённой степени лукавство», — считает эксперт.

Напомним, по данным компании OpenSignal, которая анализирует работу сотовых сетей по всему миру с помощью одноимённого мобильного ПО, на конец августа 2020 года США не вошли даже в десятку стран с наиболее высокоскоростным 5G.

При этом аналитики сходятся во мнении, что технология 5G даст неоспоримое преимущество её обладателям в войнах будущего.

«Ведь информация будет поступать и обрабатываться намного быстрее, ускорятся процессы принятия решений. Кроме того, благодаря 5G спутники, отвечающие за обнаружение запусков баллистических ракет и гиперзвуковых комплексов, быстрее смогут обрабатывать информацию и передавать её в интересах систем противоракетной обороны, которые будут поражать эти цели», — заявил Леонков.

Как пояснил Асафов, военная техника, сопряжённая с технологией 5G, «будет более устойчивой и эффективной».

«Более того, на основе этой технологии будут разрабатываться и потом применяться более совершенные модели оружия», — заключил эксперт.