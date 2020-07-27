Манипуляции в сети: Пентагон оплатит исследования о влиянии на поведение интернет-пользователей

Минобороны США намерено выделить до $3 млн на научные исследования, которые помогут распознать манипуляции информацией в целях воздействия на пользователей. Как отмечается в уведомлении Пентагона, с которым ознакомился RT, некоторые «злонамеренные» государства используют социальные сети и специальные программы — боты, чтобы распространять дезинформацию и влиять на людей. В ведомстве подчёркивают, что информация становится новой сферой военных действий. В связи с этим Минобороны требуются методы обнаружения «кампаний влияния» и инструменты борьбы с ними. Однако, по мнению опрошенных RT аналитиков, Вашингтон вполне может применить полученные данные для манипуляций в своих целях, ведь уже известны случаи, когда американские военные спонсировали эксперименты в соцсетях и проводили кибератаки.

Министерство обороны США планирует профинансировать научные исследования, которые помогут выявить попытки манипуляции поведением людей в интернете. Ведомство рассчитывает поддержать два проекта с бюджетом до $1,5 млн каждый. Об этом говорится в уведомлении Пентагона, с которым ознакомился RT.

Как поясняется в документе, информация представляет собой одну из сфер военных действий, методы которой не ограничиваются компрометацией и отключением систем обработки данных, а принимают «формы манипулирования контентом с целью получения определённых психологических и социологических реакций».

Некоторые государства, как утверждают в Пентагоне, используют ботов в соцсетях, работу которых контролируют подготовленные специалисты.

«Наличие систематических кампаний по дезинформации доподлинно установлено, их проводят или контролируют злонамеренные государственные и негосударственные субъекты, использующие для прикрытия широко распространённые социальные сети», — отмечают американские военные.

В Минобороны США также отмечают, что современные технологии существенно облегчают «насаждение в обществе истерии и пропаганды» через интернет. С развитием технических возможностей, подчёркивают в ведомстве, эта угроза будет только расти.

«В условиях широко распространённой информационной неопределённости общества открытого типа теряют целостность и рискуют скатиться в беспорядок, что является конечной целью противников», — говорится в уведомлении.

В Пентагоне подчёркивают, что не всегда удаётся безошибочно распознать манипуляцию противника в сети. В связи с этим ведомству требуются механизмы обнаружения и противодействия таким кампаниям в режиме реального времени, а также прогнозирования стратегии информационной войны для обороны.

В рамках данной программы Минобороны США намерено объединить методы математических и социальных наук.

«Главная цель этой исследовательской программы — улучшить и расширить понимание теоретических основ будущих информационных войн для оперативного обнаружения, отслеживания и прогнозирования попыток манипулирования обществом», — сообщается в документе.

По мнению военного ведомства, существующих методов машинного обучения и других способов анализа данных недостаточно. Кроме того, пока неизвестно, как влияние ботов может сказаться на образе жизни людей. В министерстве также задаются вопросом, как ускорение передачи информации с помощью технологии 5G отразится на социальных отношениях и как при этом изменятся способы манипулирования.

В Пентагоне ожидают, что исследователи выдадут тщательно рассчитанные математические абстракции с опорой на поведенческие особенности человека. С их помощью удастся смоделировать психологические и социальные параметры «агентов», которыми могут быть как боты, так и люди. Речь идёт о намерениях, убеждениях, эмоциональных состояниях.

Помимо этого, специалисты могут предложить игровые концепции и концепции машинного обучения, которые могут быть задействованы в кампаниях с участием ботов.

Полученные в рамках программы сведения Вашингтон может применить не только для защиты, но и в целях влияния на массовое сознание, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Они уже давно это делают. В частности, как стало известно, манипуляциями занимается Агентство национальной безопасности — крупнейшая разведывательная структура, в которой работал Эдвард Сноуден. Кроме того, в командовании Пентагона имеется специальное киберподразделение, чья деятельность носит более военный характер», — сказал аналитик в беседе с RT.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин отметил, что необходимостью проведения исследований в киберсфере Минобороны США пытается обосновать выделение дополнительных средств из федерального бюджета.

«Каждое ведомство хочет получить больше финансирования от государства, пусть даже под какими-то вымышленными предлогами. Это абсолютно не нарушает американскую традицию», — заметил он.

Военнослужащие киберкомандования ВС США

© cybercom.mil

Основательный киберподход

Пентагон уже не первый год занимается изучением способов воздействия на интернет-пользователей. Так, в прошлом году ведомство планировало выделить $15 млн на исследования «инструментов национального влияния» в рамках программы Minerva Initiative. В частности, военных интересовало, как государства «вводят в заблуждение» других с помощью СМИ, социальных сетей, кибер- и экономических инструментов.

Особое внимание ведомство уделяло онлайн-методам. При этом отдельно упоминались Россия и Китай. Пентагон запрашивал анализ, как указанные государства якобы воздействуют на жителей Индо-Тихоокеанского региона, оценку уязвимости аудитории и эффекта от таких кампаний. В Штатах утверждали, что существуют «убедительные доказательства» вмешательства Москвы и Пекина, но конкретных фактов, как обычно, не привели.

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Также стоит отметить, что в 2012 году Минобороны США в рамках программы Minerva Initiative оплатило скрытый психологический эксперимент над эмоциями сотен тысяч пользователей Facebook. Психологи изменяли число позитивных или негативных постов в новостной ленте, чтобы узнать, как реакция других людей влияет на авторов записей.

Тем временем американские власти продолжают безосновательно обвинять Россию во влиянии на общественное мнение и совершении хакерских атак. Глава Пентагона Марк Эспер даже заявил, что Москва «рассматривает кибервойну как способ противодействия Соединённым Штатам».

Российская сторона не раз опровергала подобные обвинения и указывала на необходимость документального подтверждения.

«Всё, что на сегодняшний день требует фактуры, но не предоставляет её и выводит это в русло политических заявлений, — это пропаганда», — высказалась по этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В то же время факт совершения кибератаки Соединёнными Штатами уже является неоспоримым. 11 июля американский президент Дональд Трамп в интервью для газеты The Washington Post подтвердил, что одобрил операцию против российского Агентства интернет-исследований в 2018 году. В США организацию считают «фабрикой троллей», якобы причастной к вмешательству в выборы.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

Помимо этого, существует предположение, что Вашингтон инициировал атаку на электросети Венесуэлы в 2019 году, которая привела к масштабному отключению электроэнергии в латиноамериканской республике.

Александр Домрин убеждён, что США часто применяют хакерские атаки против «недружественных» стран, а также спекулируют на эту тему для достижения внутриполитических целей.

«Соединённые Штаты используют киберпространство для вмешательства во внутренние дела «недружественных» государств, но при этом постоянно упрекают в подобном Россию. Русские «хакеры и боты» якобы помогли Трампу стать президентом в 2016 году, а теперь накануне новых выборов Берни Сандерс и Джо Байден уже заранее грозят нам, что не потерпят вмешательства в избирательный процесс», — добавил он.

Охвачены паникой и паранойей

В последние годы Штаты действительно серьёзно взялись за расширение своих киберспособностей на военном уровне. На базе Министерства внутренней безопасности в 2018 году было создано Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры.

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В отдельную структуру было выделено Киберкомандование Вооружённых сил США. По данным американских СМИ, его перевели в боевой статус, что позволяет совершать наступательные операции.

Кроме того, как рассказали в Пентагоне, Штаты развернули свои «кибергруппы» по всему миру, чтобы противодействовать противникам.

«Число неблагонадёжных субъектов возрастает, а их методы становятся всё изощрённее. Возобновление соперничества великих держав означает, что нам следует ожидать враждебной киберактивности, направленной не только на шпионаж, но и на разрушение и подрыв устоев, а также, разумеется, на оказание влияния», — заявил глава Киберкомандования США генерал Пол Накасоне.

США охвачены паникой по поводу возможных кибератак и на основании этого сохраняют за собой право на использование кибероружия вне зависимости от того, будет ли это ответной мерой, заключил Рогулёв.