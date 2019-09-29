Виртуальные угрозы: в США рассказали о защите национальной инфраструктуры от кибератак «противников»

В Министерстве внутренней безопасности США рассказали о способах защиты американских критически важных объектов от «вредоносной киберактивности». С докладом подведомственной структуры ознакомился RT. Так, в МВБ обратились к утверждению, что «противники» Вашингтона, включая Россию, якобы используют кибервозможности для подрыва инфраструктуры и кражи американских государственных секретов. Именно поэтому, указывается в документе, МВБ и Пентагон объединили свои усилия для защиты Соединённых Штатов от киберугрозы. В Вашингтоне регулярно обвиняют Москву в причастности к различным киберпреступлениям, не предъявляя никаких доказательств. При этом, как отмечают эксперты, США не только наращивают защиту в киберпространстве, но и укрепляют свои возможности для нападения.

В США рассказали, как правительственные органы защищают национальную инфраструктуру от киберугроз. С соответствующим докладом выступила Джанет Манфра — сотрудник Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры МВБ США (CISA).



Ссылаясь на отчёт американского Национального центра контрразведки и безопасности за 2018 год, она напомнила, что Россия, Китай и Иран «агрессивно собирают информацию ограниченного доступа об экономике и технологиях Соединённых Штатов». При этом Манфра подчеркнула, что «противники» якобы используют кибервозможности для подрыва работы инфраструктуры и кражи американских государственных секретов.

«Наши противники разрабатывают и используют продвинутые киберсредства в стремлении подорвать критически важную инфраструктуру, нацелиться на наши средства к существованию и инновации, похищать секреты, связанные с обеспечением нашей национальной безопасности, и угрожать нашим демократическим институтам», — говорится в докладе для конгресса, с которым ознакомился RT.

Следует отметить, что в Вашингтоне регулярно обвиняют Москву в причастности к различным киберпреступлениям, не предъявляя при этом никаких доказательств. Российская сторона подобные заявления категорически отрицает. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, высказывания США и других западных стран о причастности России к кибератакам уже превратились в кампанейщину.

«Рассчитываем, что международное сообщество будет руководствоваться здравым смыслом и фактами и не даст себя одурачить группе стран, которые пытаются собрать все рычаги управления международным информационным пространством и диктовать остальному миру свою волю с позиции силы», — прокомментировала Захарова.

У США нет свидетельств того, что Россия, Китай или Иран пытались совершать хакерские атаки, заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Если поведение России столь агрессивное, оно должно иметь какие-то конкретные последствия. То есть американская инфраструктура должна где-то ломаться, что-то должно портиться. Но ничего подобного не происходит. Соответственно, можно предположить, что всё не так критично, как это описывают США», — сказал он в беседе с RT.

Как считает политолог, очередные обвинения Вашингтона в адрес России — признак приверженности политике, которую осуществляла администрация бывшего президента Барака Обамы.

«Всё, что сейчас говорит Трамп о необходимости поладить с Россией и найти общий язык, никак не подкрепляется теми факторами, которые демонстрирует его администрация», — добавил Брутер.

Между тем директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников обратил внимание на политический контекст доклада Манфры.

«Это констатация некоего мирового положения, но с определённой политической выгодой. Названы три страны, которые США сейчас пытаются представить как основную угрозу для себя. Странно, что в этот список не попала Северная Корея», — подметил эксперт.

Джанет Манфра

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Активизация обороны

Как указывает Манфра, над защитой Штатов против «вредоносной киберактивности» работают CISA, а также министерства обороны, торговли и другие государственные и частные организации.

В докладе чиновницы сообщается, что МВБ и Минобороны США около года назад заключили соглашение о сотрудничестве по противодействию киберугрозам. Ведомства применяют подход, который обеспечивает устойчивость инфраструктуры и лишает «противников» возможности повлиять на её работу.

«Подход Минобороны и Министерства внутренней безопасности будет основываться на информации об угрозах и оценке рисков, обеспечивать безотказное выполнение функций и работу служб государственной важности, не давая противникам возможности их нарушить», — пояснила Манфра.

Кроме того, по её словам, ведомства будут определять приоритеты ряда государственных сервисов, которые помогают армии «побеждать в войнах» и развёртывать силу за рубежом.

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«Особое внимание Минобороны и МВБ будут уделять высокоприоритетным функциям государственной важности и особо важной инфраструктуре, не принадлежащей Министерству обороны и критически значимой для способности вооружённых сил вести и выигрывать войны и проецировать силу», — говорится в документе.

Чтобы повысить эффективность защиты, министерства планируют выработать единое понимание стратегической киберугрозы вместе с Федеральным бюро расследований и разведслужбами.

Очевидно, что в последние годы Вашингтон активно расширяет сеть правительственных организаций, которые занимаются обороной киберпространства. Само Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, в котором работает Манфра, стало одним из нововведений администрации президента США Дональда Трампа.

Помимо этого, американский лидер преобразовал киберкомандование Вооружённых сил США в отдельную структуру из подразделения стратегического командования.

«Повышение статуса киберкомандования США показывает, что мы решительно настроены бороться с угрозами в киберпространстве и поможем обеспечить уверенность наших союзников и партнёров, а также будем сдерживать наших противников», — заявил Трамп.

По данным американских СМИ, в прошлом году киберформирование перевели в боевой статус, который включает возможность проводить регулярные наступательные операции.

Опрошенные RT специалисты считают, что, усиливая защиту от киберугроз, США наращивают собственный потенциал нападения.

«Соединённые Штаты сами организуют различного рода вмешательства. Причём чем слабее противник, тем сильнее атаки. Мы это видели на примере Венесуэлы. Если у США есть возможность навредить своему противнику, они ей воспользуются», — сказал Владимир Брутер.

Так, напомним, что в марте большая часть Венесуэлы оказалась обесточена из-за аварии на гидроэлектростанции. Президент латиноамериканской республики Николас Мадуро возложил ответственность за инцидент на США.

Тотальная слежка

Ещё одно направление активности Вашингтона в киберсфере — шпионаж, считает Дмитрий Солонников.

«На сегодняшний день США — одна из самых активных держав мира, занимающихся глобальным шпионажем в киберпространстве, — рассказал эксперт. — На это работает огромное количество программ по всему миру, встроенных в различные сервисы. Огромное количество техники, произведённой в США, мониторит мировое информационное пространство. В этом отношении США не скрывают, что следят за всем, до чего могут дотянуться».

Полученные данные американское правительство использует для контроля за технологиями, финансовыми переводами и в военных целях, пояснил Солонников.

О том, что спецслужбы США организуют тотальную слежку как за американцами, так и за гражданами иностранных государств, стало известно в 2013 году благодаря бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварду Сноудену.

В Минобороны РФ убеждены, что, несмотря на серьёзные усилия Вашингтона по защите от киберугроз, на сегодняшний день США в большей степени ориентированы на наступательные шаги в этой сфере.

«Администрация во главе с Дональдом Трампом, по словам Джона Болтона, переломила ситуацию и прежде всего начала активно вести наступательные операции в киберпространстве», — заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

Он призвал адекватно реагировать на киберугрозы и подчеркнул, что американские военные, занятые в киберсфере, имеют право атаковать социальные сети и энергетические объекты даже без одобрения главы государства.