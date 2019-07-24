«Ситуация становится критической»: почему Мадуро заявил о «криминальной атаке» на энергосистему Венесуэлы

Венесуэльский президент Николас Мадуро назвал очередной энергетический коллапс в республике «криминальной атакой против спокойствия и мира родины». Её целью была главная гидроэнергетическая система республики, отметил накануне министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. Учитывая, что отношения Каракаса и Вашингтона за последние несколько дней крайне обострились, именно США могли организовать инцидент подобного рода для ещё большей дестабилизации обстановки в стране, считают эксперты. Они не исключают, что таким образом американская сторона могла предпринять попытку помешать переговорам венесуэльской оппозиции с официальными властями.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал перебои в энергоснабжении Венесуэлы «криминальной атакой». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«На фоне новой криминальной атаки против спокойствия и мира родины правительство и вооружённые силы находятся в распоряжении граждан. Мы покажем ещё раз свою несокрушимую волю», — написал венесуэльский лидер.

Ante el nuevo ataque criminal contra la tranquilidad y la Paz de la Patria, el Gobierno Bolivariano y la #FANB se encuentran desplegados atendiendo las necesidades del pueblo. Los hijos e hijas de Bolívar demostraremos una vez más nuestra voluntad inquebrantable. ¡Venceremos! pic.twitter.com/M6SYC0VIEA — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 23 июля 2019 г.

Накануне министр связи и информации Хорхе Родригес сообщил о перебоях в подаче электричества по всей стране. По его словам, произошла «электромагнитная атака», целью которой была главная гидроэнергетическая система республики. Как отмечает Родригес, об этом свидетельствуют первичные результаты расследования.

Ранее сообщалось, что массовое отключение электроэнергии произошло в нескольких районах Каракаса и ещё 16 штатах Венесуэлы. По данным местной газеты El Nacional, в результате происшествия работа трёх из пяти линий метрополитена столицы страны была приостановлена.

Подобный инцидент происходит в Боливарианской Республике не первый раз. Последняя серия массовых сбоев в подаче электричества была в конце марта. Тогда Мадуро заявил о попытке участников беспорядков организовать в стране «электрический переворот». До этого президент Венесуэлы возложил ответственность за энергетический коллапс на Соединённые Штаты.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Reuters

© Ivan Alvarado

«Кибератака на венесуэльскую электрическую систему — это террористический акт со стороны правительства США против народа Венесуэлы. И народ Венесуэлы победил террористическую атаку правительства Дональда Трампа, а сейчас мы готовимся двигаться вперёд», — заявил тогда Мадуро.

Главным инициатором венесуэльского блэкаута лидер Боливарианской Республики назвал советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

«Новая атака на объекты венесуэльской энергосистемы выгодна тем, кому нужна смена власти в стране», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института Латинской Америки РАН Михаил Калашников.

В свою очередь, декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин назвал происходящее в Венесуэле «началом нового этапа раскручивания гражданской войны» в республике.

«Острота венесуэльского вопроса не снимается, кризисная ситуация становится критической — в обозримой перспективе может быть стремительное развитие событий. Обстановка выглядит ещё более сложной», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По его словам, цель возможной атаки на энергосистему Венесуэлы — нанести удар по репутации президента страны и создать атмосферу недовольства среди населения.

«Дестабилизировать ситуацию»

Учитывая, что отношения Каракаса и Вашингтона за последние несколько дней крайне обострились, именно США могли организовать атаку на венесуэльские энергетические объекты, чтобы ещё больше «расшатать ситуацию в стране», отмечают аналитики. Кроме того, Джон Болтон накануне обвинил военных Венесуэлы в «провокационных действиях» в отношении американского самолёта.

«США осуждают провокационные действия незаконного венесуэльского режима в отношении самолёта ВМС США, выполнявшего обычную миссию», — написал Болтон на своей странице в Twitter.

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По его словам, действия военнослужащих республики являются «ещё одним примером преднамеренного нарушения» венесуэльским президентом международных законодательных актов.

Ранее Южное командование Вооружённых сил США сообщило, что самолёт Венесуэлы Су-30 «агрессивно преследовал» американский разведчик EP-3.

Напомним, 20 июля в венесуэльском Минобороны заявили об обнаружении американского самолёта радиоэлектронной разведки, который нарушил воздушное пространство Боливарианской Республики. Власти латиноамериканской страны приняли решение отправить к нему перехватчики, которые в итоге сопровождали судно, пока оно не вышло из региона.

Ранее в Министерстве обороны Венесуэлы отмечали, что это уже не первый подобный случай, который можно расценить как серьёзную угрозу извне.

Тем не менее 21 июля Болтон заявил, что американская сторона «не успокоится», пока Мадуро не лишится своего поста.

«США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро и коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал советник президента США в своём Twitter.

Помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон

Reuters

© Kevin Lamarque

По мнению Александра Чичина, вероятность того, что энергосистему Венесуэлы атаковал Вашингтон, исключать нельзя.

«Вмешательство США подобного рода вполне возможно. Таким образом американская сторона может поддерживать оппозицию, повышать шансы Гуаидо, признавшего ранее свой провал, на смену режима в республике, а также в целом дестабилизировать ситуацию», — пояснил аналитик.

Как отмечает Чичин, Вашингтон хочет, чтобы венесуэльцы разочаровались в экономической политике Мадуро.

«Для этого американской стороне необходимо вести ситуацию к социальной напряжённости. Кроме того, Белый дом может провоцировать столкновения населения с армией Венесуэлы, после чего будет пытаться довести республику до введения военного положения, комендантского часа — атрибутов гражданской войны. В таком случае у Соединённых Штатов появится предлог для военной интервенции», — предположил возможное развитие событий эксперт.

Чичин также добавил, что если Трамп будет переизбран на пост американского президента в 2020 году, то политика США в венесуэльском вопросе не изменится.

«За время второго срока Трамп рассчитывает удушить Боливарианскую Республику, сменив там режим, а также распределить природные ресурсы этой страны так, как это будет удобно Белому дому», — подчеркнул аналитик.

Желание сорвать переговоры

По мнению экспертов, США могли атаковать венесуэльскую энергетическую систему, в том числе с целью помешать переговорному процессу между оппозицией и властью республики.

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Напомним, на прошлой неделе на Барбадосе завершился второй этап переговоров официального Каракаса с представителями оппозиции. По итогам саммита Мадуро предложил установить постоянный диалог между сторонами. До этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на этой встрече необходимо решить вопрос об отставке действующего президента республики.

Ранее, 11 июля, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что США хотят прекратить диалог между оппозиционерами и властью латиноамериканской страны.

«Перед фактом полного провала всех вариантов агрессии против Венесуэлы администрация Трампа намерена разрушить процесс политического диалога между правительством и оппозицией, пытаясь навязать войну как повестку дня», — сообщил Арреаса на своей странице в Twitter.

Вашингтон действительно мог атаковать энергосистему Венесуэлы, чтобы сорвать переговорный процесс между венесуэльской оппозицией и властями республики, сказал Александр Чичин. Однако американская сторона в таком случае только зря затратила свои ресурсы, так как эти контакты и без того вряд ли приведут к каким-либо результатам, отмечает аналитик.

«Этот диалог не может вывести страну из кризиса: Гуаидо хочет провести выборы президента страны под международным наблюдением, а Мадуро — выборы в Национальную ассамблею. Эти диаметрально противоположные позиции будет крайне сложно свести к компромиссу», — поясняет эксперт.

Глава венесуэльского внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса

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© Carlos Garcia Rawlins

Чичин также добавил, что эти переговоры неспособны перевести ситуацию в мирное русло, поскольку для представителей оппозиции встречи подобного рода — просто декорация, которой они прикрываются, желая на самом деле смены режима. При этом эксперт добавил, что на данном этапе власти Венесуэлы успешно справляются с ситуацией вокруг перебоев электроэнергии.

Однако у Каракаса есть и другие способы продолжать удерживать ситуацию в республике под контролем, отмечает эксперт.

«Мадуро имеет хорошие политические ресурсы — армия Боливарианской Республики по-прежнему на стороне венесуэльского лидера, и это повышает его шансы в преодолении кризиса», — подвёл итог аналитик.