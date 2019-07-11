В МИД Венесуэлы заявили о планах США сорвать диалог с оппозицией

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Глава венесуэльского внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса в своём Twitter заявил, что Соединённые Штаты намерены сорвать переговоры властей Боливарианской Республики с оппозицией.
В МИД Венесуэлы заявили о планах США сорвать диалог с оппозицией
  • Reuters

«Перед фактом полного провала всех вариантов агрессии против Венесуэлы администрация (президента США Дональда. — RT) Трампа намерена разрушить процесс политического диалога между правительством и оппозицией, пытаясь навязать войну как повестку дня», — написал дипломат.

При этом он выразил мнение, что Соединённым Штатам не удастся это сделать, и добавил, что «мир победит».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале переговорного процесса с представителями оппозиции страны на острове Барбадос.

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