Мадуро объявил о начале переговоров с оппозицией на Барбадосе

Венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о начале переговорного процесса с оппозицией Венесуэлы на острове Барбадос.

Об этом сообщает TeleSUR со ссылкой на заявление Мадуро.

#LIVE | President of Venezuela, @NicolasMaduro confirms that the process of dialogue with the opposition began with the help of the Kingdom of Norway on the island of Barbados. pic.twitter.com/lrYFx7vCzf — teleSUR English (@telesurenglish) 9 июля 2019 г.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что переговоры властей и оппозиции страны в Норвегии продолжатся.

В конце мая Мадуро выразил благодарность правительству Норвегии за усилия, направленные на успешное проведение второй встречи между властями и оппозицией Венесуэлы.

В январе главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.