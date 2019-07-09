Мадуро объявил о начале переговоров с оппозицией на Барбадосе
Об этом сообщает TeleSUR со ссылкой на заявление Мадуро.
#LIVE | President of Venezuela, @NicolasMaduro confirms that the process of dialogue with the opposition began with the help of the Kingdom of Norway on the island of Barbados. pic.twitter.com/lrYFx7vCzf— teleSUR English (@telesurenglish) 9 июля 2019 г.
Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что переговоры властей и оппозиции страны в Норвегии продолжатся.
В конце мая Мадуро выразил благодарность правительству Норвегии за усилия, направленные на успешное проведение второй встречи между властями и оппозицией Венесуэлы.
В январе главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.