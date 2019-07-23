Болтон оценил действия военных Венесуэлы в отношении самолёта ВМС США
Ранее в Южном командовании Вооружённых сил Соединённых Штатов заявили, что венесуэльский самолёт Су-30 «агрессивно преследовал» американское разведывательное воздушное судно EP-3.
«США осуждают провокационные действия незаконного венесуэльского режима в отношении самолёта ВМС США, выполнявшего обычную миссию», — написал Болтон в Twitter.
The United States condemns the illegitimate Venezuelan regime’s provocative actions against our US Navy aircraft while on a routine mission. These unsafe & unprofessional actions are yet another example of dictator Nicolás Maduro’s willful violation of international norms & laws.— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 22, 2019
По его словам, действия венесуэльских военных являются «ещё одним примером преднамеренного нарушения» президентом Венесуэлы Николасом Мадуро международных норм и законов.
20 июля в Министерстве обороны Венесуэлы сообщили об обнаружении самолёта радиоэлектронной разведки США, нарушившего воздушное пространство республики.
Впоследствии в Каракасе был отдан приказ об отправке к нему перехватчиков. Американское воздушное судно сопровождали до момента выхода из региона.
В результате инцидента никто не пострадал.
Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что США заинтересованы в дестабилизации общественно-политической ситуации в Венесуэле.