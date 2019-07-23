Болтон оценил действия военных Венесуэлы в отношении самолёта ВМС США

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил военных Венесуэлы в «провокационных действиях» в отношении американского самолёта.

Ранее в Южном командовании Вооружённых сил Соединённых Штатов заявили, что венесуэльский самолёт Су-30 «агрессивно преследовал» американское разведывательное воздушное судно EP-3. 

«США осуждают провокационные действия незаконного венесуэльского режима в отношении самолёта ВМС США, выполнявшего обычную миссию», — написал Болтон в Twitter.

По его словам, действия венесуэльских военных являются «ещё одним примером преднамеренного нарушения» президентом Венесуэлы Николасом Мадуро международных норм и законов.

20 июля в Министерстве обороны Венесуэлы сообщили об обнаружении самолёта радиоэлектронной разведки США, нарушившего воздушное пространство республики.

Впоследствии в Каракасе был отдан приказ об отправке к нему перехватчиков. Американское воздушное судно сопровождали до момента выхода из региона.

В результате инцидента никто не пострадал.

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что США заинтересованы в дестабилизации общественно-политической ситуации в Венесуэле.

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