В Венесуэле заявили об обнаружении самолёта-разведчика США
«Вооружённые силы сообщают, что 19 июля 2019 года в 09:52 (16:52 мск) командованием воздушных сил был обнаружен самолёт, следовавший с северо-запада Карибского моря», — уточнили в ведомстве.
В заявлении упоминается, что для установления страны происхождения самолёта, был отдан приказ об отправке к нему перехватчиков.
«Вылетевшие национальные самолёты-перехватчики установили, что нарушителем являлся летательный аппарат, предназначенный для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США», — говорится в тексте.
Спустя некоторое время воздушное судно сменило курс и покинуло регион.
В Минобороны Боливарианской Республики осудили произошедшее.
В мае Министерство транспорта США объявило о приостановке авиасообщения с Венесуэлой.