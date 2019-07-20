В Венесуэле заявили об обнаружении самолёта-разведчика США

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В Министерстве обороны Венесуэлы сообщили об обнаружении самолёта радиоэлектронной разведки Соединённых Штатов, нарушившего воздушное пространство республики.

«Вооружённые силы сообщают, что 19 июля 2019 года в 09:52 (16:52 мск) командованием воздушных сил был обнаружен самолёт, следовавший с северо-запада Карибского моря», — уточнили в ведомстве. 

В заявлении упоминается, что для установления страны происхождения самолёта, был отдан приказ об отправке к нему перехватчиков. 

«Вылетевшие национальные самолёты-перехватчики установили, что нарушителем являлся летательный аппарат, предназначенный для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США», — говорится в тексте.

Спустя некоторое время воздушное судно сменило курс и покинуло регион.

В Минобороны Боливарианской Республики осудили произошедшее.

В мае Министерство транспорта США объявило о приостановке авиасообщения с Венесуэлой.

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