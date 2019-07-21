В США заявили о преследовании военными Венесуэлы американского самолёта-разведчика

В Южном командовании Вооружённых сил Соединённых Штатов заявили, что венесуэльский самолёт Су-30 «агрессивно преследовал» американское разведывательное воздушное судно EP-3.

Об этом сообщается в Twitter ведомства.

1 of 2 JUST RELEASED #Venezuela SU-30 Flanker “aggressively shadowed” a U.S. EP-3 aircraft at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. pic.twitter.com/edjmPqXbmP — U.S. Southern Command (@Southcom) July 21, 2019

В аккаунте представлены видео и фото событий, произошедших 19 июля.

В американском командовании отметили, что своими действиями военнослужащие Боливарианской Республики «ставили под угрозу жизнь экипажа» самолёта США.

Кроме того, там подчеркнули, что военные Соединённых Штатов выполняли миссию в международном воздушном пространстве над акваторией Карибского моря.

Ранее в Министерстве обороны Венесуэлы сообщили об обнаружении самолёта радиоэлектронной разведки США, нарушившего воздушное пространство республики.

Впоследствии в Каракасе был отдан приказ об отправке к нему перехватчиков. Американское воздушное судно сопровождали до момента выхода из региона.

В результате инцидента никто не пострадал.