В США заявили о преследовании военными Венесуэлы американского самолёта-разведчика

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В Южном командовании Вооружённых сил Соединённых Штатов заявили, что венесуэльский самолёт Су-30 «агрессивно преследовал» американское разведывательное воздушное судно EP-3.
В США заявили о преследовании военными Венесуэлы американского самолёта-разведчика
  • © Reuters

Об этом сообщается в Twitter ведомства.

В аккаунте представлены видео и фото событий, произошедших 19 июля.

В американском командовании отметили, что своими действиями военнослужащие Боливарианской Республики «ставили под угрозу жизнь экипажа» самолёта США.

Кроме того, там подчеркнули, что военные Соединённых Штатов выполняли миссию в международном воздушном пространстве над акваторией Карибского моря.

Ранее в Министерстве обороны Венесуэлы сообщили об обнаружении самолёта радиоэлектронной разведки США, нарушившего воздушное пространство республики.

Впоследствии в Каракасе был отдан приказ об отправке к нему перехватчиков. Американское воздушное судно сопровождали до момента выхода из региона.

В результате инцидента никто не пострадал.

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