Помпео призвал оппозицию и власти Венесуэлы обсудить отставку Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на переговорах представителей венесуэльской оппозиции и правительства на Барбадосе необходимо решить вопрос об отставке президента страны Николаса Мадуро.

«Я всегда живу надеждой, но в конечном итоге обсуждения могут касаться только одного — Мадуро должен уйти», — заявил он в интервью Infobae.

Помпео обвинил Мадуро в развале экономики, страданиях венесуэльского народа и росте числа беженцев из этой страны.

«Мадуро не может править в стране, и я думаю, что он это знает. Я думаю, что все венесуэльцы знают это и что все вокруг Мадуро знают это», — отметил американский дипломат.

По его словам, после ухода Мадуро в Венесуэле возможно будет провести «свободные» выборы и начать «восстанавливать» демократию.

Ранее Мадуро заявил о готовности к постоянному диалогу с оппозицией.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил Вашингтон в намерении сорвать переговоры властей и оппозиции.

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что США, прикрываясь лозунгами о свободе и демократии, требуют нелегитимных шагов от властей Венесуэлы.