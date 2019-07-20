Мадуро предложил установить постоянный диалог с оппозицией
«Вчера вернулась из Барбадоса, после второго этапа диалога, делегация Венесуэлы… Наше центральное предложение — создать постоянный «стол» диалога с венесуэльской оппозицией во имя мира и Венесуэлы», — цитирует венесуэльского президента РИА Новости.
Ранее лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил о «новом этапе борьбы» с венесуэльской властью.
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс выразил надежду на успешные итоги переговоров властей и оппозиции Венесуэлы.
Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что США заинтересованы в дестабилизации общественно-политической ситуации в Венесуэле.