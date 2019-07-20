Мадуро предложил установить постоянный диалог с оппозицией

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Лидер Венесуэлы Николас Мадуро по итогам второго этапа переговоров с представителями оппозиции на Барбадосе предложил установить постоянный диалог между сторонами.

«Вчера вернулась из Барбадоса, после второго этапа диалога, делегация Венесуэлы… Наше центральное предложение — создать постоянный «стол» диалога с венесуэльской оппозицией во имя мира и Венесуэлы», — цитирует венесуэльского президента РИА Новости.

Ранее лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил о «новом этапе борьбы» с венесуэльской властью.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс выразил надежду на успешные итоги переговоров властей и оппозиции Венесуэлы.

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что США заинтересованы в дестабилизации общественно-политической ситуации в Венесуэле.

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