«Удобный момент для проверки на прочность»: почему США продолжают настаивать на отстранении Мадуро от власти

США продолжат добиваться смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом написал в своём Twitter советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон. Ранее аналогичное заявление сделал госсекретарь Майк Помпео. Эксперты отмечают, что в последнее время Белый дом усилил давление на Венесуэлу. Политологи связывают это с переговорами между представителями властей латиноамериканского государства и лидера оппозиции этой страны Хуана Гуаидо. По мнению аналитиков, администрация Дональда Трампа стремится использовать текущий диалог для того, чтобы добиться громкого внешнеполитического успеха — смены руководства Венесуэлы.

Соединённые Штаты продолжат добиваться отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, несмотря на то что власти Боливарианской Республики ведут переговоры с оппозицией.

«США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро и коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал Болтон в своём Twitter.

Today @USTreasury designated four of Maduro’s security agency officials, the DGCIM, who have brutally tortured, repressed, or intimidated the people of Venezuela. The US will not rest until despotic Maduro is gone & corrupt actors have ceased the abuses against Venezuelans. https://t.co/uThdqoSxAR — John Bolton (@AmbJohnBolton) 20 июля 2019 г.

Аналогичную точку зрения накануне высказал и госсекретарь Майк Помпео, который 18 июля начал турне по странам Латинской Америки. Находясь в столице Аргентины Буэнос-Айресе, он заявил, что Мадуро больше не будет президентом Венесуэлы.

«Этому не бывать. Может, он и у власти, может, он на какое-то время и сохранит некоторый контроль над вооружёнными силами страны, но людьми, чьи жизни он разрушил, он больше править не будет», — цитирует Помпео AFP.

Также 19 июля стало известно, что США расширили «чёрный список» венесуэльских чиновников, в который попали ещё четыре человека. Все они — сотрудники Генерального управления военной контрразведки Венесуэлы, в том числе глава этой спецслужбы генерал Рафаэль Бланко Марреро.

Напомним, что в настоящее время продолжаются переговоры между представителями Николаса Мадуро и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо. Посредником между сторонами выступает Норвегия. Первый раунд переговоров прошёл в мае. Представители властей и оппозиции встречались в Осло. В данный момент диалог продолжается в Барбадосе. Однако выйти на подписание каких-либо документов сторонам пока не удалось.

В свою очередь, Николас Мадуро 12 июля заявил, что на переговорах стороны условились о продолжении диалога, и выразил уверенность, что вскоре его участникам удастся прийти к «великому соглашению о мире и сосуществовании». Подробностей венесуэльский лидер не сообщил.

Между тем российская сторона приветствовала прогресс в переговорах между властями Венесуэлы и оппозицией. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, который сейчас находится с визитом в Боливарианской Республике.

«Я думаю, что правительство подходит к переговорам, признавая всю трудность процесса, но также и ценит возможность этого. Я воодушевлён тем фактом, что самый последний раунд переговоров на острове Барбадос закончился с большим пониманием, сужением серьёзных разногласий, которые всё ещё есть», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Рябков также выразил удовлетворение тем фактом, что стороны переговоров согласились продолжить диалог.

«Проверить на прочность»

Заявления Болтона и Помпео, а также расширение американского санкционного списка напрямую связаны с переговорами в Барбадосе, считают эксперты.

Так, главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в беседе с RT отметил, что США действуют в соответствии со своей стратегической целью, от которой никогда не отказывались, — добиться смены власти в Венесуэле, используя любые представляющиеся возможности.

«Американцы решили, что переговоры — это удобный момент для того, чтобы ещё раз публично надавить на венесуэльское правительство, проверить Мадуро на прочность», — говорит Травкин.

Американская задача-минимум — вынудить венесуэльского президента пойти на уступки оппозиции, «поделиться с ней властью», считает эксперт. Сверхзадача Вашингтона — добиться с помощью переговоров того, чего не удалось сделать в ходе уличных акций протеста: сместить президента Венесуэлы, отмечает Травкин.

Помощник президента США по безопасности Джон Болтон

Reuters

© Kevin Lamarque

Напомним, что инициированные оппозиционерами демонстрации и столкновения с полицией и армией в Каракасе и других городах этой южноамериканской страны начались в январе. В конце января — начале февраля ряд государств, прежде всего США, признали спикера Национального собрания Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом этой страны.

В беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил, что соратники Дональда Трампа сейчас прорабатывают «венесуэльский вопрос» с тем, чтобы добиться в этой сфере сравнительно быстрого успеха. Однако, по мнению эксперта, администрация Белого дома пытается достичь своей цели с минимальными издержками.

«Американцы давят на Мадуро, применяя различные методы, но у них есть один сдерживающий момент — это приближающиеся выборы президента США. Трамп заявил, что будет выдвигаться на второй срок. И ему нужен внешнеполитический успех. Следовательно, американцы так просто не отступят. С другой стороны, Трампу не нужно, чтобы в этой стране начали гибнуть американские солдаты. Значит, давление на Мадуро должно доходить лишь до известного предела», — говорит Рогулёв.

По его словам, Трамп не хочет оказаться в безвыходном положении, когда его риторика и действия не оставят ему другого выбора, кроме как начать вторжение в Венесуэлу. Поэтому резкие заявления, касающиеся Мадуро, вложены в уста ястребов Трампа, таких как Джон Болтон, подчёркивает Рогулёв.

Николас Мадуро и Хуан Гуайдо

Reuters

В режиме секретности

С точки зрения экспертов, исход противостояния в Венесуэле должен определиться на переговорах представителей Мадуро и Гуаидо.

«Компромисс может быть найден. По крайней мере, на это есть надежда. Позиции обеих сторон конфликта достаточно сильны, поэтому единственный способ добиться мирного урегулирования — это переговоры. Другое дело, что на этом пути есть много препятствий», — считает Рогулёв.

Главный камень преткновения — требование смещения Николаса Мадуро и передачи власти Гуаидо. На это венесуэльский лидер не пойдёт, полагают эксперты.

«До сих пор Мадуро держался очень твёрдо, давая понять, что не пойдёт на уступки под давлением. Именно поэтому Гуаидо, сколько бы он ни твердил, что за ним весь мир, что он вот-вот возьмёт власть, в реальности ничего не смог сделать», — отмечает Травкин.

Судя по недавнему оптимистическому заявлению Мадуро о том, что участники переговоров готовы выйти на соглашение, им удалось достичь какого-то компромисса, который не заключается в простой сдаче власти Гуаидо, считают аналитики. По их мнению, президент и лидер оппозиции не будут разглашать детали договорённостей, поскольку в таком случае в ситуацию может вмешаться администрация Трампа, которому нужен не компромисс, а демонстрация собственного достижения, заключающегося в смещении Мадуро.

Кроме того, против обнародования любых деталей даже промежуточных договорённостей выступают посредники — власти Норвегии. Внешнеполитическое ведомство этой страны выпустило 19 июля специальное заявление по этому поводу.

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«Мы подчёркиваем, что стороны должны проявлять крайнюю осторожность в своих комментариях и заявлениях, касающихся процесса (переговоров. — RT)», — говорится в документе.

МИД Норвегии призвал всех участников дискуссии строго соблюдать конфиденциальность процесса переговоров и неукоснительно следовать установленным правилам диалога.

Эксперты не исключают, что какая-то информация о сути возможного компромисса между оппозицией и властью станет достоянием общественности 23 июля. На этот день Гуаидо назначил так называемое уличное заседание парламента в Каракасе. Он обещал своим сторонникам сообщить в ходе этой акции о дальнейших планах оппозиции. Возможно, Гуаидо расскажет и о переговорах в Барбадосе, полагают эксперты.