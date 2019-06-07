«Появились другие приоритеты»: почему в США заговорили о проблемах внутри венесуэльской оппозиции
- Венесуэльские беженцы
- © Juan BARRETO / AFP
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтону крайне сложно сохранять единство оппозиционных сил в Венесуэле. По его словам, многие представители оппозиции хотели бы занять место действующего президента. Об этом сообщила газета The Washington Post, в распоряжении которой оказалась аудиозапись выступления госсекретаря в ходе закрытой встречи с представителями еврейских организаций в Нью-Йорке.
«Наша задача, которая состоит в том, чтобы сохранить единство оппозиции, оказалась чертовски трудной, — заявил Помпео. — Сразу после ухода Мадуро все начнут тянуть руки вверх и говорить: «Выберите меня, я следующий президент Венесуэлы». Объявится не меньше сорока человек, считающих себя законными преемниками Мадуро».
Как отмечает глава внешнеполитического ведомства, с трудностями, связанными с объединением венесуэльской оппозиции, США столкнулись ещё в 2017 году — когда Помпео занял пост главы ЦРУ, о них уже говорили. Он также указал на то, что укрепление положения Гуаидо заняло много времени, но ситуация всё равно остаётся «нестабильной».
«Мы долго и усердно работали, чтобы добиться нынешнего положения дел, каким бы нестабильным оно ни было. У нас есть лидер, которому удалось объединить оппозицию, но которого вполне могли арестовать, пока мы сидим в этой комнате», — посетовал Помпео.
Как отмечает эксперт по Венесуэле из Совета по международным отношениям Шеннон О’Нил, подобная позиция была высказана впервые столь высокопоставленным чиновником.
«Первый раз слышу, чтобы высокопоставленный чиновник так открыто и прямолинейно высказывался о слабых сторонах оппозиции, которые могут значительно затруднить процесс восстановления демократии в Венесуэле», — заявила эксперт изданию The Washington Post.
До этого Помпео выступал с многочисленными заявлениями в поддержку Гуаидо и венесуэльской оппозиции. Когда в конце апреля самопровозглашённый лидер заявил о проведении операции «Свобода», призванной свергнуть действующего президента Боливарианской Республики, госсекретарь США поприветствовал это решение. А позже, после признания Гуаидо в провале операции, госсекретарь заявил, что США сделают всё возможное, чтобы обеспечить оппозиционеру необходимую безопасность. Напомним, в январе Помпео призвал легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро освободить свой пост в пользу Гуаидо.
«Демонстрация грязного белья»
Помпео выступил с «признательным» заявлением, так как пришло время оправдываться перед конгрессом США за неэффективные действия Белого дома в Венесуэле, считает декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин.
«Госсекретарю надо сейчас отчитаться перед конгрессом, в котором очень сильно антикубинское и антивенесуэльское лобби, чтобы не попасть под огонь критики за бездействие в ситуации вокруг Боливарианской Республики», — пояснил эксперт в беседе с RT.
- Госсекретарь США Майк Помпео
- Reuters
- © Luisa Gonzalez
Также признание госсекретаря может быть вызвано и особенностями внутриполитической ситуации в США, считает Чичин.
«Демонстрация со стороны Помпео «грязного белья» американской политики показывает сложность отношений между Пенсом, Болтоном и Помпео, которые делят ответственность между собой перед Трампом за степень успешности кампании в Венесуэле», — отметил эксперт.
По его словам, инициатором этой кампании был вице-президент США Майк Пенс, а не госсекретарь.
«Помпео включился в неё по необходимости. Теперь госсекретарь вынужден расхлёбывать эту кашу и честно признать, что план по свержению Мадуро через самозванцев не прошёл — режим оказался сильным и сплочённым», — заявил Чичин.
По его мнению, Вашингтон уже долгое время последовательно предпринимает попытки объединить венесуэльских оппозиционеров под одним лидером, но пока безуспешно — последний «проект» США Хуан Гуаидо «растерял весь кредит доверия Белого дома».
«Заявление Помпео можно объяснить кризисом тех кандидатур, которых сами же США и взращивали для дестабилизации ситуации в Венесуэле. Гуаидо — это уже четвёртая попытка Вашингтона создать оппозиционного лидера. До этого такими фигурами выступали, в том числе, венесуэльские политики Энрике Каприлес и Леопольдо Лопес», — напомнил Чичин.
Однако и Гуаидо теперь стал «отыгранной картой», считает эксперт.
«Делать на него ставку сейчас — это контрпродуктивно, и в США это понимают», — считает эксперт.
По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, заявление Помпео говорит о том, что американцы, возможно, «созрели выставить другого политика» в качестве оппозиционного лидера, так как Гуаидо не удалось в достаточной мере расшатать ситуацию в стране.
«Для США убрать самопровозглашённого лидера ничего не стоит. Возможно, Вашингтон сделал вывод, что Гуаидо слишком явно выглядит американской марионеткой, а его активная поддержка со стороны Трампа и Помпео лишь отрицательно повлияла на общественное мнение в республике», — заявил эксперт в беседе с RT.
В ожидании выборов
Как отмечают аналитики, президент США сейчас вряд ли будет акцентировать внимание американской общественности на заявлении Помпео. В преддверии предвыборной кампании ему это не выгодно, поэтому глава Белого дома сделает ставку не на венесуэльский вопрос, в котором Вашингтону не удалось одержать победу, а на ситуацию вокруг Мексики, которая больше волнует рядовых американцев, считают эксперты.
Напомним, провал «демонтажа» режима Мадуро, о котором заявил Гуаидо после проведения операция «Свобода», вызвал негативную реакцию со стороны главы Белого дома. Ссылаясь на источники, The Washington Post сообщила, что Трамп якобы обвинил членов своей администрации в том, что они «неверно проанализировали обстановку в Венесуэле». По информации издания, президент Соединённых Штатов недоволен теми шагами, которые предпринимает его советник по нацбезопасности Джон Болтон в рамках венесуэльского вопроса. Так, по мнению Трампа, он чересчур активно убеждал американского лидера в возможности быстро и легко свергнуть Мадуро, однако на деле глава Боливарианской Республики оказался «крепким орешком».
По этой причине глава Белого дома сейчас постарается лишний раз не вспоминать о Венесуэле, считает Александр Чичин.
«У Трампа появились другие приоритеты в преддверии новой президентской кампании — глава Белого дома переключился на ситуацию вокруг Мексики. Теперь он будет оказывать давление на мексиканских коллег и пробовать заставить их вложиться в строительство стены на южной границе, что он ранее обещал своему электорату», — прогнозирует эксперт.
По его словам, учитывая начало предвыборной гонки в июле, такой ястреб, как Джон Болтон, который выступает за силовое решение венесуэльского вопроса, становится для Трампа обузой.
- президент США Дональд Трамп
- Reuters
- © Joshua Roberts
«Трамп готовится к новым выборам — сейчас ему интересно только это, и никакие авантюры главе Белого дома здесь точно не нужны», — пояснил Чичин.
Однако Вашингтон не откажется от своей цели — свергнуть Мадуро, но теперь Соединённые Штаты будут пытаться сделать это по-другому, не за счёт открытого противостояния, считает эксперт.
«Вашингтон не оставит попыток задушить Венесуэлу. На этот раз ставка США может быть сделана на ухудшение экономической ситуации в стране, расширение санкций, а также на создание брожений в генералитете. Вашингтон рассчитывает на социальное недовольство в республике, которое может, по мнению американской стороны, заставить часть военных усомниться в действующем режиме», — заявил Чичин.
Он также отметил, что США хотят вернуть в Боливарианскую Республику американские компании на своих условиях, получить доступ к месторождениям страны и вернуть свой диктат.
Шаг в верном направлении
В отличие от Гуаидо, у Мадуро есть все шансы до конца стабилизировать ситуацию в Венесуэле, несмотря на попытки США добиться обратного, считают эксперты. По мнению аналитиков, досрочные выборы в Национальную ассамблею, о возможности которых недавно заявлял боливарианский лидер, были бы эффективным шагом по укреплению позиций действующего президента республики.
Напомним, 4 июня Мадуро заявил о желании народа провести парламентские выборы для обновления состава Национальной ассамблеи — однопалатного парламента, контролируемого оппозицией. По его словам, страна к этому уже готова.
Также Мадуро призвал население республики «укреплять политическую стабильность в стране».
«Американский империализм каждый день стремится нанести ущерб Венесуэле извне и изнутри», — заявил лидер Боливарианской Республики на заседании Совета обороны страны.
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро
- Reuters
- © Fausto Torrealba
По словам Александра Чичина, говоря о «большой очереди» на пост президента Боливарианской Республики, Помпео хотел подчеркнуть несостоятельность венесуэльского лидера.
«Вашингтон намеренно «вбрасывает» мысль, что в Венесуэле много претендентов на место Мадуро. На самом деле это лукавство США, очередной блеф — этих фигур нет, тем более в таком количестве, так как оппозиция в Венесуэле всегда была раздробленной. В Соединённых Штатах просто подменили понятия — количество представителей департаментов в стране они превратили в потенциальных претендентов», — подчеркнул Чичин.
Однако Мадуро сделал шаг в верном направлении — политические силы действительно необходимо свести в один парламент, считает эксперт.
«У венесуэльского лидера получится провести досрочные парламентские выборы в течение этого года. И такая мера ещё больше укрепит позиции президента, поможет ему стабилизировать обстановку в Боливарианской Республике», — отметил Чичин.
По словам эксперта, несмотря на все попытки Вашингтона свергнуть Мадуро со своего поста, он продолжает держать под контролем политическую ситуацию в республике.
Похожей точки зрения придерживается и Владимир Васильев. По словам эксперта, большая часть населения Венесуэлы поддерживает курс страны на независимость и суверенитет, который проводит венесуэльский лидер.
«Если Каракас хорошо подготовится к досрочным парламентским выборам, то это ещё больше укрепит позиции Мадуро. При этом оппозиция не наберёт необходимого количества голосов, а правительству республики удастся обеспечить контроль над Национальным собранием», — резюмировал эксперт.
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