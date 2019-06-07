«Появились другие приоритеты»: почему в США заговорили о проблемах внутри венесуэльской оппозиции

Госсекретарь США Майкл Помпео признал, что Вашингтону крайне сложно сохранить единство венесуэльской оппозиции. Об этом он заявил в ходе выступления на закрытой встрече с представителями еврейских организаций в Нью-Йорке, сообщают американские СМИ. По словам Помпео, Соединённые Штаты потратили много времени, чтобы укрепить позиции Гуаидо, однако его положение остаётся «нестабильным». Как отмечают аналитики, заявление главы Госдепа можно расценивать как желание оправдаться перед конгрессом за неэффективные действия Белого дома в Боливарианской Республике.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтону крайне сложно сохранять единство оппозиционных сил в Венесуэле. По его словам, многие представители оппозиции хотели бы занять место действующего президента. Об этом сообщила газета The Washington Post, в распоряжении которой оказалась аудиозапись выступления госсекретаря в ходе закрытой встречи с представителями еврейских организаций в Нью-Йорке.

«Наша задача, которая состоит в том, чтобы сохранить единство оппозиции, оказалась чертовски трудной, — заявил Помпео. — Сразу после ухода Мадуро все начнут тянуть руки вверх и говорить: «Выберите меня, я следующий президент Венесуэлы». Объявится не меньше сорока человек, считающих себя законными преемниками Мадуро».

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Как отмечает глава внешнеполитического ведомства, с трудностями, связанными с объединением венесуэльской оппозиции, США столкнулись ещё в 2017 году — когда Помпео занял пост главы ЦРУ, о них уже говорили. Он также указал на то, что укрепление положения Гуаидо заняло много времени, но ситуация всё равно остаётся «нестабильной».

«Мы долго и усердно работали, чтобы добиться нынешнего положения дел, каким бы нестабильным оно ни было. У нас есть лидер, которому удалось объединить оппозицию, но которого вполне могли арестовать, пока мы сидим в этой комнате», — посетовал Помпео.

Как отмечает эксперт по Венесуэле из Совета по международным отношениям Шеннон О’Нил, подобная позиция была высказана впервые столь высокопоставленным чиновником.

«Первый раз слышу, чтобы высокопоставленный чиновник так открыто и прямолинейно высказывался о слабых сторонах оппозиции, которые могут значительно затруднить процесс восстановления демократии в Венесуэле», — заявила эксперт изданию The Washington Post.

До этого Помпео выступал с многочисленными заявлениями в поддержку Гуаидо и венесуэльской оппозиции. Когда в конце апреля самопровозглашённый лидер заявил о проведении операции «Свобода», призванной свергнуть действующего президента Боливарианской Республики, госсекретарь США поприветствовал это решение. А позже, после признания Гуаидо в провале операции, госсекретарь заявил, что США сделают всё возможное, чтобы обеспечить оппозиционеру необходимую безопасность. Напомним, в январе Помпео призвал легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро освободить свой пост в пользу Гуаидо.

«Демонстрация грязного белья»

Помпео выступил с «признательным» заявлением, так как пришло время оправдываться перед конгрессом США за неэффективные действия Белого дома в Венесуэле, считает декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин.

«Госсекретарю надо сейчас отчитаться перед конгрессом, в котором очень сильно антикубинское и антивенесуэльское лобби, чтобы не попасть под огонь критики за бездействие в ситуации вокруг Боливарианской Республики», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

© Luisa Gonzalez

Также признание госсекретаря может быть вызвано и особенностями внутриполитической ситуации в США, считает Чичин.

«Демонстрация со стороны Помпео «грязного белья» американской политики показывает сложность отношений между Пенсом, Болтоном и Помпео, которые делят ответственность между собой перед Трампом за степень успешности кампании в Венесуэле», — отметил эксперт.

По его словам, инициатором этой кампании был вице-президент США Майк Пенс, а не госсекретарь.

«Помпео включился в неё по необходимости. Теперь госсекретарь вынужден расхлёбывать эту кашу и честно признать, что план по свержению Мадуро через самозванцев не прошёл — режим оказался сильным и сплочённым», — заявил Чичин.

По его мнению, Вашингтон уже долгое время последовательно предпринимает попытки объединить венесуэльских оппозиционеров под одним лидером, но пока безуспешно — последний «проект» США Хуан Гуаидо «растерял весь кредит доверия Белого дома».

«Заявление Помпео можно объяснить кризисом тех кандидатур, которых сами же США и взращивали для дестабилизации ситуации в Венесуэле. Гуаидо — это уже четвёртая попытка Вашингтона создать оппозиционного лидера. До этого такими фигурами выступали, в том числе, венесуэльские политики Энрике Каприлес и Леопольдо Лопес», — напомнил Чичин.

Однако и Гуаидо теперь стал «отыгранной картой», считает эксперт.

«Делать на него ставку сейчас — это контрпродуктивно, и в США это понимают», — считает эксперт.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, заявление Помпео говорит о том, что американцы, возможно, «созрели выставить другого политика» в качестве оппозиционного лидера, так как Гуаидо не удалось в достаточной мере расшатать ситуацию в стране.

«Для США убрать самопровозглашённого лидера ничего не стоит. Возможно, Вашингтон сделал вывод, что Гуаидо слишком явно выглядит американской марионеткой, а его активная поддержка со стороны Трампа и Помпео лишь отрицательно повлияла на общественное мнение в республике», — заявил эксперт в беседе с RT.

В ожидании выборов

Как отмечают аналитики, президент США сейчас вряд ли будет акцентировать внимание американской общественности на заявлении Помпео. В преддверии предвыборной кампании ему это не выгодно, поэтому глава Белого дома сделает ставку не на венесуэльский вопрос, в котором Вашингтону не удалось одержать победу, а на ситуацию вокруг Мексики, которая больше волнует рядовых американцев, считают эксперты.

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Напомним, провал «демонтажа» режима Мадуро, о котором заявил Гуаидо после проведения операция «Свобода», вызвал негативную реакцию со стороны главы Белого дома. Ссылаясь на источники, The Washington Post сообщила, что Трамп якобы обвинил членов своей администрации в том, что они «неверно проанализировали обстановку в Венесуэле». По информации издания, президент Соединённых Штатов недоволен теми шагами, которые предпринимает его советник по нацбезопасности Джон Болтон в рамках венесуэльского вопроса. Так, по мнению Трампа, он чересчур активно убеждал американского лидера в возможности быстро и легко свергнуть Мадуро, однако на деле глава Боливарианской Республики оказался «крепким орешком».

По этой причине глава Белого дома сейчас постарается лишний раз не вспоминать о Венесуэле, считает Александр Чичин.

«У Трампа появились другие приоритеты в преддверии новой президентской кампании — глава Белого дома переключился на ситуацию вокруг Мексики. Теперь он будет оказывать давление на мексиканских коллег и пробовать заставить их вложиться в строительство стены на южной границе, что он ранее обещал своему электорату», — прогнозирует эксперт.

По его словам, учитывая начало предвыборной гонки в июле, такой ястреб, как Джон Болтон, который выступает за силовое решение венесуэльского вопроса, становится для Трампа обузой.

президент США Дональд Трамп

Reuters

© Joshua Roberts

«Трамп готовится к новым выборам — сейчас ему интересно только это, и никакие авантюры главе Белого дома здесь точно не нужны», — пояснил Чичин.

Однако Вашингтон не откажется от своей цели — свергнуть Мадуро, но теперь Соединённые Штаты будут пытаться сделать это по-другому, не за счёт открытого противостояния, считает эксперт.

«Вашингтон не оставит попыток задушить Венесуэлу. На этот раз ставка США может быть сделана на ухудшение экономической ситуации в стране, расширение санкций, а также на создание брожений в генералитете. Вашингтон рассчитывает на социальное недовольство в республике, которое может, по мнению американской стороны, заставить часть военных усомниться в действующем режиме», — заявил Чичин.

Он также отметил, что США хотят вернуть в Боливарианскую Республику американские компании на своих условиях, получить доступ к месторождениям страны и вернуть свой диктат.

Шаг в верном направлении

В отличие от Гуаидо, у Мадуро есть все шансы до конца стабилизировать ситуацию в Венесуэле, несмотря на попытки США добиться обратного, считают эксперты. По мнению аналитиков, досрочные выборы в Национальную ассамблею, о возможности которых недавно заявлял боливарианский лидер, были бы эффективным шагом по укреплению позиций действующего президента республики.

Напомним, 4 июня Мадуро заявил о желании народа провести парламентские выборы для обновления состава Национальной ассамблеи — однопалатного парламента, контролируемого оппозицией. По его словам, страна к этому уже готова.

Также Мадуро призвал население республики «укреплять политическую стабильность в стране».

«Американский империализм каждый день стремится нанести ущерб Венесуэле извне и изнутри», — заявил лидер Боливарианской Республики на заседании Совета обороны страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Reuters

© Fausto Torrealba

По словам Александра Чичина, говоря о «большой очереди» на пост президента Боливарианской Республики, Помпео хотел подчеркнуть несостоятельность венесуэльского лидера.

«Вашингтон намеренно «вбрасывает» мысль, что в Венесуэле много претендентов на место Мадуро. На самом деле это лукавство США, очередной блеф — этих фигур нет, тем более в таком количестве, так как оппозиция в Венесуэле всегда была раздробленной. В Соединённых Штатах просто подменили понятия — количество представителей департаментов в стране они превратили в потенциальных претендентов», — подчеркнул Чичин.

Однако Мадуро сделал шаг в верном направлении — политические силы действительно необходимо свести в один парламент, считает эксперт.

«У венесуэльского лидера получится провести досрочные парламентские выборы в течение этого года. И такая мера ещё больше укрепит позиции президента, поможет ему стабилизировать обстановку в Боливарианской Республике», — отметил Чичин.

По словам эксперта, несмотря на все попытки Вашингтона свергнуть Мадуро со своего поста, он продолжает держать под контролем политическую ситуацию в республике.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Васильев. По словам эксперта, большая часть населения Венесуэлы поддерживает курс страны на независимость и суверенитет, который проводит венесуэльский лидер.

«Если Каракас хорошо подготовится к досрочным парламентским выборам, то это ещё больше укрепит позиции Мадуро. При этом оппозиция не наберёт необходимого количества голосов, а правительству республики удастся обеспечить контроль над Национальным собранием», — резюмировал эксперт.