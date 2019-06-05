Мадуро заявил о желании венесуэльцев обновить состав Национальной ассамблеи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что жители латиноамериканской страны желают провести парламентские выборы, чтобы обновить состав Национальной ассамблеи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его выступление, которое транслировалось в Twitter.

«Мы готовы провести парламентские выборы. Страна хочет обновления Национальной ассамблеи», — сказал он.

Вместе с этим венесуэльский лидер призвал своих сторонников и народ Боливарианской Республики «укреплять политическую стабильность в стране».

Ранее Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею.

В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.