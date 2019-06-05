Мадуро заявил о желании венесуэльцев обновить состав Национальной ассамблеи

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что жители латиноамериканской страны желают провести парламентские выборы, чтобы обновить состав Национальной ассамблеи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его выступление, которое транслировалось в Twitter.

«Мы готовы провести парламентские выборы. Страна хочет обновления Национальной ассамблеи», — сказал он.

Вместе с этим венесуэльский лидер призвал своих сторонников и народ Боливарианской Республики «укреплять политическую стабильность в стране».

Ранее Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею.

В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.

 

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