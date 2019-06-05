Мадуро заявил о желании венесуэльцев обновить состав Национальной ассамблеи
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его выступление, которое транслировалось в Twitter.
«Мы готовы провести парламентские выборы. Страна хочет обновления Национальной ассамблеи», — сказал он.
Вместе с этим венесуэльский лидер призвал своих сторонников и народ Боливарианской Республики «укреплять политическую стабильность в стране».
Ранее Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею.
В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.