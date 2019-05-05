«Для США он не представляет ценности»: почему Гуаидо признал провал военного переворота в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо признал неудачной попытку военного переворота 30 апреля 2019 года. По его словам, противники действующего президента Николаса Мадуро неверно оценили число военных, готовых перейти на их сторону. В то же время Гуаидо заявил, что готов рассмотреть предложение о военной интервенции США, если оно поступит от Вашингтона. Эксперты полагают, что провал планов по свержению Мадуро стал неожиданностью для оппозиционера и теперь он не знает, как действовать дальше. Между тем аналитики полагают, что Соединённые Штаты не оставят попыток сменить власть в Венесуэле и, возможно, уже ищут нового претендента на роль оппозиционного лидера.

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил в интервью The Washington Post, что попытка военного переворота с целью свержения действующего президента республики Николаса Мадуро потерпела неудачу. По его мнению, основная причина поражения заключается в том, что оппозиция неверно оценила поддержку со стороны военных.

Гуаидо отметил, что ожидал перехода военных на сторону оппозиционных сил и, как следствие, ухода Мадуро со своего поста, однако сторонники оппозиционера просчитались.

«Возможно, причина в том, что нам всё ещё нужно больше солдат... для поддержки конституции», — заявил самопровозглашённый лидер.

При этом Гуаидо открыто признал, что готов рассмотреть предложение Вашингтона о военном вмешательстве в дела Венесуэлы, если оно поступит.

«Мы оценим это предложение и, возможно, рассмотрим его в парламенте, чтобы разрешить этот кризис. Если это будет необходимо, возможно, мы одобрим его», — приводит слова Гуаидо ТАСС.

Напомним, в конце апреля глава Национальной ассамблеи Венесуэлы заявил о начале финальной фазы операции «Свобода». По его словам, армия республики якобы «приняла верное решение» и «конец узурпации» необратим.

«Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными военными соединениями наших ВС, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — написал тогда Гуаидо на своей странице в Twitter.

Впрочем, попытка начать военный переворот провалилась — на сторону Гуаидо перешла лишь небольшая группа силовиков.

По мнению главного редактора журнала РАН «Латинская Америка» Владимира Травкина, Гуаидо делает противоречивые заявления, поскольку не ожидал, что его план свержения Мадуро провалится, и теперь не знает, что делать дальше.

«Самозванец пребывает в растерянности, так как понимает, что у него не получается то, что было задумано. Это очередная чёрточка в неприглядном портрете Гуаидо», — подчеркнул Травкин в беседе с RT.

Хуан Гуаидо

Reuters

© Isaac Urrutia

Эксперт отметил, что, несмотря на признание провала военного переворота, венесуэльская оппозиция не откажется от попыток сменить власть в стране.

«Однако оппозиция будет продолжать расшатывать режим Мадуро, будет искать способы это сделать, и мы станем свидетелями каких-то новых проявлений этого стремления», — считает Травкин.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Гуаидо в своих заявлениях ссылается на некий набор фейков.

«Армия до определённого момента сохраняла интригу, но никаких сведений о том, что она собирается переходить на сторону Гуаидо, ни у кого не было. Говоря о том, что армия республики якобы «приняла верное решение», самопровозглашённый лидер просто выдал желаемое за действительное и попытался оправдать свои неумелые действия», — заявил Брутер в разговоре с RT.

По его словам, Гуаидо необходим США только для того, чтобы «накалить ситуацию в Венесуэле». Брутер считает, что более серьёзные люди не пожелали участвовать в этой игре, поэтому Вашингтон вытащил самую неперспективную кандидатуру — человека, который согласился на все инструкции американской стороны ради личной выгоды.

«Гуаидо спишут со счетов»

Как отмечает Владимир Травкин, заявление Гуаидо о готовности рассмотреть возможность военной интервенции США в Венесуэлу свидетельствует о том, что у спикера Национальной ассамблеи не осталось других шансов, чтобы захватить власть в республике.

«Самопровозглашённый лидер рассматривает все варианты для достижения своей цели. Это проявление своего рода отчаяния, так как действия Гуаидо по расшатыванию ситуации в Венесуэле не принесли ему успеха. Но чтобы желать военного вторжения в свою страну, надо быть очень своеобразным человеком», — подчеркнул Травкин.

Однако, по мнению эксперта, не исключено, что США попросту «спишут Гуаидо со счетов» из-за его бесполезности.

«Его покровители могут испытать сначала раздражение, а потом начать поиски другого претендента. Скорее всего, это уже происходит», — предположил эксперт.

Здание Белого дома в Вашингтоне

Reuters

При этом аналитики не сомневаются, что оппозиция поддержит возможное предложение Соединённых Штатов о военном вторжении в Венесуэлу.

«Гуаидо давно добивается прямой американской интервенции в республику. Вашингтон не прекратит давление на Венесуэлу, а он будет во всём поддерживать Соединённые Штаты и в каких-то случаях даже торопить их. Однако США, конечно, не собираются особо прислушиваться к нему», — отметил Брутер.

По словам эксперта, вся венесуэльская оппозиция является для США не более чем «расходным материалом».

«Для Соединённых Штатов Гуаидо и его преемники никакой ценности не представляют — Белый дом легко может заменить их. Представители венесуэльской оппозиции — это пешки на шахматной доске», — пояснил эксперт.

При этом Вашингтон сосредоточен на единственной цели — убрать Мадуро любыми способами, в том числе и военным.

«США рассчитывали на то, что все переговоры, которые велись ранее по венесуэльскому вопросу, приведут к большей ясности. Теперь Вашингтон готов перейти к следующей фазе», — считает эксперт.

Верность народу, Конституции и Родине

По мнению аналитиков, военные и впредь продолжат оказывать поддержку законному президенту Венесуэлы.

Однако Гуаидо считает, что правительство не доверяет руководству Вооружённых сил, а потому высокопоставленных военных якобы проверяют на детекторе лжи.

«Я хочу обратиться к этим солдатам... пусть сравнят ответ народа Венесуэлы... с поведением тех, кто запирается и прячется в четырёх стенах, кто отправляет на полиграф всё руководство Вооружённых сил, чтобы проверить, кто был с оппозицией, а кто не был», — отметил Гуаидо.

По мнению Владимира Брутера, заявлению Гуаидо о проверках на детекторе лжи всего армейского руководства доверять нельзя, так как у Мадуро нет оснований, чтобы сомневаться в верности армии — за время кризиса она ни разу его не подвела.

О том, что сомнений в верности военного руководства страны властям республики нет, на прошлой неделе говорил и сам венесуэльский лидер.

«У нас должны быть стальные нервы! Я поговорил с командующими всех регионов интегральной обороны (REDI) и зон интегральной обороны (ZODI), которые мне заявили о своей полной верности народу, Конституции и Родине. Призываю к максимальной народной мобилизации, чтобы подтвердить победу мира. Мы победим!» — написал Мадуро на своей странице в Twitter.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Reuters

© Miraflores Palace

Армия выступает на стороне президента, действует так, как ей положено, и не переходит на другую сторону, считает Владимир Травкин. Эксперт не исключает, что военных пытались даже подкупить, но безуспешно. Поэтому у Мадуро гораздо больше оснований говорить о верности армейского руководства, нежели у Гуаидо, до недавнего времени заявлявшего, что армия якобы готова перейти на его сторону. К тому же Мадуро — опытный политик, который принимает правильные решения для стабилизации ситуации в Венесуэле.

«Всё это время венесуэльский лидер предпринимал верные шаги во внутренней политике и на внешней арене. Он ни разу не ошибся, потому и сохраняет свой пост законно избранного президента», — резюмировал Травкин.

Вместе с тем эксперт уверен, что американская сторона не оставит попыток дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.

«Американцы будут продолжать задуманное, но это не гарантирует им успеха. Живой тому пример — ситуация вокруг Кубы, которая уже 60 лет переживает давление со стороны США в самых разных формах, в том числе и в виде военного вторжения. Но за больше чем полвека у Соединённых Штатов так ничего и не вышло. Это говорит о том, что, с одной стороны, американцы упорны в своих стремлениях, а с другой — они эти стремления не всегда могут осуществить, и об этом в Венесуэле помнят», — считает Травкин.

Однако, несмотря на поддержку армии, выход из венесуэльского кризиса будет сопровождаться определённым риском, в том числе и для действующего президента, считает Владимир Брутер.

«Вашингтон, постоянно поднимая цену венесуэльского вопроса, пытается заставить Мадуро признать своё поражение или идти на риск. Это традиционная покерная стратегия США, которую они очень часто и давно применяют в политике», — отметил эксперт.