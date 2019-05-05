Эксперт оценил слова Гуаидо об ошибках при попытке свержения Мадуро

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Анна Лушникова
Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с RT заявление лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о том, что попытка свержения законного президента республики Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Эксперт оценил слова Гуаидо об ошибках при попытке свержения Мадуро
  • Reuters

«Гуаидо признаёт очевидное. Но это не означает, что он прекратит попытки, учитывая помощь со стороны США. Но даже несмотря на эту поддержку, у него с конца января ничего не получается. Я думаю, что этим заявлением, помимо констатации очевидного факта, он оправдывается перед своими сторонниками, указывая на проблемы, из-за которых он всё ещё не находится у власти», — считает Асафов.

По словам эксперта, Гуаидо хочет убедить западных партнёров в том, что в устойчивости режима Мадуро виновата армия. 

«На мой взгляд, тут есть и попытка противопоставить военных, отмаркировать их как врагов и, возможно, спровоцировать какие-то атаки, выделив их в качестве очевидных виновников того, что законный президент всё ещё находится у власти. Гуаидо хочет расколоть общество такими методами. Но Мадуро делает правильные выводы и действия», — сказал эксперт.

Ранее Гуаидо заявил, что попытка свержения Мадуро потерпела неудачу.

По его словам, основной причиной поражения оппозиции в противостоянии законным властям стала поддержка действующего лидера военнослужащими страны.

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