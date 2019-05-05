Эксперт оценил слова Гуаидо об ошибках при попытке свержения Мадуро
- Reuters
«Гуаидо признаёт очевидное. Но это не означает, что он прекратит попытки, учитывая помощь со стороны США. Но даже несмотря на эту поддержку, у него с конца января ничего не получается. Я думаю, что этим заявлением, помимо констатации очевидного факта, он оправдывается перед своими сторонниками, указывая на проблемы, из-за которых он всё ещё не находится у власти», — считает Асафов.
По словам эксперта, Гуаидо хочет убедить западных партнёров в том, что в устойчивости режима Мадуро виновата армия.
«На мой взгляд, тут есть и попытка противопоставить военных, отмаркировать их как врагов и, возможно, спровоцировать какие-то атаки, выделив их в качестве очевидных виновников того, что законный президент всё ещё находится у власти. Гуаидо хочет расколоть общество такими методами. Но Мадуро делает правильные выводы и действия», — сказал эксперт.
Ранее Гуаидо заявил, что попытка свержения Мадуро потерпела неудачу.
По его словам, основной причиной поражения оппозиции в противостоянии законным властям стала поддержка действующего лидера военнослужащими страны.