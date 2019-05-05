Эксперт оценил слова Гуаидо об ошибках при попытке свержения Мадуро

Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с RT заявление лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о том, что попытка свержения законного президента республики Николаса Мадуро потерпела неудачу.

«Гуаидо признаёт очевидное. Но это не означает, что он прекратит попытки, учитывая помощь со стороны США. Но даже несмотря на эту поддержку, у него с конца января ничего не получается. Я думаю, что этим заявлением, помимо констатации очевидного факта, он оправдывается перед своими сторонниками, указывая на проблемы, из-за которых он всё ещё не находится у власти», — считает Асафов.

По словам эксперта, Гуаидо хочет убедить западных партнёров в том, что в устойчивости режима Мадуро виновата армия.

«На мой взгляд, тут есть и попытка противопоставить военных, отмаркировать их как врагов и, возможно, спровоцировать какие-то атаки, выделив их в качестве очевидных виновников того, что законный президент всё ещё находится у власти. Гуаидо хочет расколоть общество такими методами. Но Мадуро делает правильные выводы и действия», — сказал эксперт.

Ранее Гуаидо заявил, что попытка свержения Мадуро потерпела неудачу.

По его словам, основной причиной поражения оппозиции в противостоянии законным властям стала поддержка действующего лидера военнослужащими страны.